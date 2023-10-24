Selçuk Bayraktar'dan ''ABD gemisinde ne işi var?'' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

Selçuk Bayraktar, partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan bağırıyor; 'Ne işin var burada?' Şimdi biz de sormaz mıyız? 'Senin damadının ABD savaş gemisinde ne işi var?' İkili oynamayacaksınız. Damadına, yakınlarına bakacaksın, neyi nasıl yaptığına da bakacaksın" ifadelerine yanıt verdi.

"SENİN DAMADININ ABD GEMİSİNDE NE İŞİ VAR"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda davet üzerine ABD donanmasına ait uçak gemisinde incelemelerde bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, İsrail ile Hamas güçleri arasında çatışmaların patlak vermesinin ardından ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemilerini göndermesine atıfta bulunarak, "Erdoğan bağırıyor; 'Ne işin var burada?' Şimdi biz de sormaz mıyız? 'Senin damadının ABD savaş gemisinde ne işi var?' İkili oynamayacaksınız. Damadına, yakınlarına bakacaksın, neyi nasıl yaptığına da bakacaksın" diye konuştu.

SADECE UÇAK GEMİSİNE BİNMEDİM, ÜNİVERSİTELERİNE DE GİTTİM"

Selçuk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi.Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Mesele nereye gittiğin değil, kime hizmet ettiğin. Sadece uçak gemisine gitmedim, üniversitelerine de gittim.

"BİZ KIZILELMAYI, TCG ANADOLU'YA NASIL İNDİRİRİZ DİYE BAKMAYA GİDERİZ"

Ama hayatımın her gününde, her anında Türkiye'nin Kızılelma'sı için çalıştım. Biz o gemiye, 20 senelik hayalimiz #KIZILELMA'yı, TCG-ANADOLU'ya nasıl indirip kaldırırız diye bakmaya gideriz.

"SEN ANCAK TAKOZ KOYMAYA ÇALIŞIRSIN"

Sen de ancak İsrail'in Gazze'deki zulmünü perdelemeye, Türkiye'nin terör koridorunu yok ettiği harekatlara, SİHA'lara, tezkereye takoz koymaya çalışırsın. Biz o uçakları uçuracağız, sen de yerde takozları alır, sayarsın..."