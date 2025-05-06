Selçuk Tengioğlu'nun İBB'deki görüntüleri ve ihbar tutanağı ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Selçuk Tengioğlu'nun İBB'deki görüntüleri ve ihbar tutanağı ortaya çıktı

Selçuk Tengioğlu\'nun İBB\'deki görüntüleri ve ihbar tutanağı ortaya çıktı

CHP lideri Özgür Özel'e yumruk atan Selçuk Tengioğlu'nun aralık ayında, "İmamoğlu'na suikast ihbarı" iddiasıyla geldiği İBB'de ifadesinin alındığı ana ilişkin görüntü ortaya çıktı. İBB tarafından hazırlanan tutanaktaki, "Emniyet görevlilerince şahsın yapılan GBT kontrollerinde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" ifadesi dikkat çekti.

06.05.2025 23:27
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Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine fiziksel saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) giderek 'Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği' yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi.

İBB'DEKİ GÖRÜNTÜSÜ VE İHBAR TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

Özel'in söz konusu açıklamasının ardından Selçuk Tengioğlu'nun 16 Aralık 2024 tarihinde Saraçhane'deki İBB başkanlık binasına gittiği ana ait görüntüler ve İBB iştiraki İSTGÜVEN İstanbul Güvenlik A.Ş.'ye yaptığı ihbarın tutanağı ortaya çıktı.

Selçuk Tengioğlu'nun İBB'deki görüntüleri ve ihbar tutanağı ortaya çıktı

TUTANAKTA DİKKAT ÇEKEN NOT

Güvenlik firması yetkililerince hazırlanan tutanakta yer alan, "Emniyet görevlilerince şahsın yapılan GBT kontrollerinde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır." ifadesi ise dikkat çekti.

Tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"Görev yaptığımız İBB Başkanlığı Saraçhane Hizmet binasında ki 16.12.2024 tarihindeki 08.00/17.00 nöbetimiz esnasında saat 12.30 sıralarında İBB Başkanlığı Saraçhane Hizmet Binasına gelen Selçuk Tengioğlu isimli vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na suikast girişiminde bulunacağı düşüncesi olduğunu söyleyerek bilgi vermek istediğini belirtmiştir.

Emniyet güçlerine haber verilmiştir. Binaya gelen emniyet görevlilerine şahıs ile ilgili bilgi verilmiştir. Emniyet görevlilerince şahsın yapılan GBT kontrollerinde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Şahsın söylemiş olduğu suikast bilgisinin de emniyet güçlerinin araştırmaları sonucunda düşünceden başka bir somut bilgisi olmadığı bilgisi emniyet güçleri tarafından söylenmiştir. Emniyet görevlileri bilgi dahilinde şahıs 15:30 itibariyle bölgeden ayrılmıştır."

Selçuk Tengioğlu'nun İBB'deki görüntüleri ve ihbar tutanağı ortaya çıktı
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Aralık, Selçuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuk Tengioğlu'nun İBB'deki görüntüleri ve ihbar tutanağı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Güngör:
    gozunuz nereye bakiyordu .. bi gbt yi dogru duzgun alacaksiniz ayin 15 i de 50 60 70 bin ne ise hesaba yatacak zaten.. memlekete bak ya.. 15 5 Yanıtla
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