Sema Silkin Ün’den Netanyahu’ya Sert Tepki

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Netanyahu'nun Kudüs açıklamasına tepki göstererek, "Netanyahu'nun meydan okumasına karşılık milletin vicdanı susturulmak isteniyor, biz susarsak tarih susar" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Mecliste yaptığı konuşmayla hem İsrail'in Kudüs'teki tahribatına hem de Türkiye'de Filistin'e destek eylemlerine uygulanan müdahalelere sert tepki gösterdi. Milletvekili Ün, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın altına kazılan tüneller önünde verdiği mesajı "İslam dünyasına meydan okuma" olarak değerlendirdi. "Mescid-i Aksa her an yıkılabilir" uyarılarını hatırlatan Milletvekili Ün, bu gelişmeler karşısındaki sessiz kalındığını öne sürerek; "Millet yüreğindeki yangını söndürmek için karınca misali elimden ne gelir diye çabalıyor. Peki, devletin kolluk kuvvetleri nasıl muamele ediyor? İsrail'e mühimmat taşıdığı iddia edilen gemiyi protesto eden gençler bir geceyi nezarette geçiriyor. Adana'da ABD Konsolosluğunu protesto eden kadın gözaltına alınıyor. Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapan bir kadın yerlerde sürükleniyor ve bunun gibi daha nice örnekler her gün karşımıza çıkıyor bu protestolarda. Soruyorum size, bu eylemlerden hangisi şiddet içeriyor? Hiçbiri. Peki, bu müdahalelerin sebebi ne? Filistin'i sadece siz mi konuşmak istiyorsunuz, sadece sizin seçtiğiniz zamanda, sizin uygun gördüğünüz mekanda, sizin ağzınızdan ve sizin belirlediğiniz dozda mı getirilecek Filistin'le alakalı olan zulüm?" dedi.

"Filistin'e destek kriminalize ediliyor"

Filistin'e destek eylemlerinde yaşananları münferit olaylar gibi göstermenin gerçeği örtmeyeceğini savunan Ün, "Batı başkentlerinde Filistin lehine eylemler yapılıyor, alkışlıyorsunuz; aynı protestolar Ankara'da olunca kadınları yerlerde sürüklüyorsunuz. Batı'da polis müdahale edince kınıyorsunuz, bizde olunca sessizliğe gömülüyorsunuz. Bu çifte standardı gören milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Bu ülkenin kadınları sadece vicdanlarıyla, sadece elindeki pankartlarıyla direniyorlar ama gördükleri muamele sanki onlar savaş suçlusu. Bu tavır İsrail'e güven, Filistin'e korku vermekten başka hiçbir işe yaramıyor. Açıkça soruyorum: Bizim ülkemizde İsrail'in güvenliğini teminat altına alan yasalar mı uygulanıyor? Gazze'den gelen görüntülerle zaten milletimizin yüreği paramparça, bir de siz kendi evladına cop, biber gazı ve kelepçeyle yaklaşıyorsunuz ve sakın, kimse çıkıp "Bunlar münferit hadiselerdir." demesin. Ortada sistematik bir el, karanlık bir el, kirli bir niyet var; Filistin'e destek vermeyi kriminalize etmek isteyen, bu ülkenin vicdanını susturmak isteyen bir akıl var. Ben buradan o akla sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun bu milletin kalbi Filistin'le bir atmaya devam edecek. Yapacağınız hiçbir şey bu öfkenin önüne geçmeyecek, bu toprakların her karışında Siyonist terör devleti telin edilmeye devam edilecek çünkü biz Kudüs'ü miras sayan bir milletin çocuklarıyız ve biz susarsak tarih susar, konuşursak ümmet ayağa kalkar diye inanıyoruz. İnsanlık bizden ayağa kalkmamızı bekliyor, sessizliğimizi değil" diye konuştu. - DENİZLİ