Sema Silkin Ün Refah Kapısı'na Gidiyor - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün Refah Kapısı'na Gidiyor

Sema Silkin Ün Refah Kapısı\'na Gidiyor
13.06.2025 12:57
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Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze için Küresel Yürüyüş'e katılmak üzere yola çıktı.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Küresel Gazze Yürüyüşü için Refah Sınır Kapısı'na gidiyor.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, dünya kamuoyunun sessizliğini kırmak, Filistin halkına yönelik devam eden ablukanın sonlandırılması ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Küresel Gazze Yürüyüşü 'ne katılacak. Milletvekili Ün, yürüyüşün en kritik noktası olan Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktıklarını belirterek, "20 ay aradan sonra yeniden Kahire'deyiz. Bu kez insanlığın en karanlık sınavı için buradayız. Sessizliğin kırılması, vicdanın haykırması için Refah'tayız" dedi. Sema Silkin Ün, Refah'ın Gazze'ye açılan tek nefes borusu olduğunu vurgulayarak "Refah, sadece bir sınır kapısı değil; aynı zamanda dünyanın en büyük insanlık krizinin tanığı. Siyonist İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırgan politikalarına karşı Refah, Gazze'nin onurunu taşıyor. Gazze'nin yükünü tek başına sırtlayan bu küçük şehir, bugün vicdanın merkezidir. İşte biz de bu yüzden buradayız." Dedi. Yürüyüşün, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarının durdurulması, bölgeye insani yardımların ulaştırılabilmesi ve küresel dayanışmanın güçlendirilmesi için kritik bir mesaj taşıdığını belirten Ün, " Türkiye'den binlerce insanımızla, dünyanın dört bir yanından on binlerce vicdan sahibiyle birlikte buradayız. Bu yürüyüş, sadece Filistin için değil, insanlık onuru için bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, sadece bir eylem değil, aynı zamanda insanlığın kendine karşı yürüyüşüdür. Çocukların, kadınların, yaşlıların bombalar altında can verdiği bir dünyada sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Biz buna ortak olmayacağız. Biz, vicdanı temsil edenlerin sesiyiz." Dedi

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, küresel Gazze yürüyüşü için refah kapısına gidiyor.

Milletvekili Ün, "20 ay aradan sonra yeniden Kahire'deyiz. İnsanlık vicdanının kanadığı yere, Refah'a gidiyoruz. Tüm dünyanın sessizce izlediği, soykırımın en çaresiz, en dertli şahidi Refah. Gazze'nin yükünü tek başına sırtlayan Refah. Siyonist İsrail'in kural tanımazlığına karşı Mısır'ın yalnız olmadığının altını çizen ve Gazze'deki utanç ablukasını sonlandırmayı amaçlayan Küresel Gazze Yürüyüşü 'nün bir parçası olarak Kahire'deyiz. Türkiye'den binlerce vatandaşımızla, dünyadan on binlerce insanımızla buradayız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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