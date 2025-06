Sema Silkin Ün Refah Kapısı\'na Gidiyor

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Küresel Gazze Yürüyüşü için Refah Sınır Kapısı'na gidiyor.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, dünya kamuoyunun sessizliğini kırmak, Filistin halkına yönelik devam eden ablukanın sonlandırılması ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Küresel Gazze Yürüyüşü 'ne katılacak. Milletvekili Ün, yürüyüşün en kritik noktası olan Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktıklarını belirterek, "20 ay aradan sonra yeniden Kahire'deyiz. Bu kez insanlığın en karanlık sınavı için buradayız. Sessizliğin kırılması, vicdanın haykırması için Refah'tayız" dedi. Sema Silkin Ün, Refah'ın Gazze'ye açılan tek nefes borusu olduğunu vurgulayarak "Refah, sadece bir sınır kapısı değil; aynı zamanda dünyanın en büyük insanlık krizinin tanığı. Siyonist İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırgan politikalarına karşı Refah, Gazze'nin onurunu taşıyor. Gazze'nin yükünü tek başına sırtlayan bu küçük şehir, bugün vicdanın merkezidir. İşte biz de bu yüzden buradayız." Dedi. Yürüyüşün, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarının durdurulması, bölgeye insani yardımların ulaştırılabilmesi ve küresel dayanışmanın güçlendirilmesi için kritik bir mesaj taşıdığını belirten Ün, " Türkiye'den binlerce insanımızla, dünyanın dört bir yanından on binlerce vicdan sahibiyle birlikte buradayız. Bu yürüyüş, sadece Filistin için değil, insanlık onuru için bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, sadece bir eylem değil, aynı zamanda insanlığın kendine karşı yürüyüşüdür. Çocukların, kadınların, yaşlıların bombalar altında can verdiği bir dünyada sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Biz buna ortak olmayacağız. Biz, vicdanı temsil edenlerin sesiyiz." Dedi

