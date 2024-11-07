Serik'te Trump Kutlaması: Ejder Meyvesi ve Turp Dağıtıldı - Son Dakika
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Politika

Serik'te Trump Kutlaması: Ejder Meyvesi ve Turp Dağıtıldı

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Beyazıt Işık, Trump'ın zaferini kutlamak için ücretsiz ejder meyvesi ve turp dağıttı.

07.11.2024 13:49
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ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'un galip gelmesi, Serik ilçesinde farklı bir şekilde kutlanmasına neden oldu. Çiftçilikle uğraşan Beyazıt Işık, Çınaraltı Meydanı'na getirdiği ejder meyvesi ve turpu halka ücretsiz dağıttı.

"TRUMP BAŞKANIMIZIN VE BENİM SİMGEM TURPTUR"

Trump'a hayranlık duyduğunu, daha önce de seçimleri kazandığında turp dağıttığını anlatan Beyazıt Işık, "Trump başkanın seçim zaferini kutluyorum. Bu yüzden vatandaşlara ejder meyvesi ve turp dağıtıyoruz. Trump başkanımızın ve benim simgem turptur.

Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı

"EJDERHANIN KÜKREYİŞİNİN SEMBOLÜ"

Ejder meyvesini de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin sembolü olduğu için dağıtıyorum. Kendisi ikinci kez kükreyerek ABD'nin başkanlığına konmuştur" şeklinde konuştu.

Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Serik\'te Trump Kutlaması: Ejder Meyvesi ve Turp Dağıtıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Serik'te Trump Kutlaması: Ejder Meyvesi ve Turp Dağıtıldı - Son Dakika

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