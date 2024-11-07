Serik\'te Trump Kutlaması: Ejder Meyvesi ve Turp Dağıtıldı

Politika

27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecek

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'un galip gelmesi, Serik ilçesinde farklı bir şekilde kutlanmasına neden oldu. Çiftçilikle uğraşan Beyazıt Işık, Çınaraltı Meydanı'na getirdiği ejder meyvesi ve turpu halka ücretsiz dağıttı.

"TRUMP BAŞKANIMIZIN VE BENİM SİMGEM TURPTUR"

Trump'a hayranlık duyduğunu, daha önce de seçimleri kazandığında turp dağıttığını anlatan Beyazıt Işık, "Trump başkanın seçim zaferini kutluyorum. Bu yüzden vatandaşlara ejder meyvesi ve turp dağıtıyoruz. Trump başkanımızın ve benim simgem turptur.

"EJDERHANIN KÜKREYİŞİNİN SEMBOLÜ"

Ejder meyvesini de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin sembolü olduğu için dağıtıyorum. Kendisi ikinci kez kükreyerek ABD'nin başkanlığına konmuştur" şeklinde konuştu.