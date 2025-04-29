Silahsızlanma Süreci İçin Acil Adımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Silahsızlanma Süreci İçin Acil Adımlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, silahsızlanma sürecinin başarılı olması için hızlı adımlar atılmasını vurguladı.

29.04.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1)DEM PARTİ'Lİ HATİMOĞULLARI: SİLAHSIZLANMA SÜRECİNİN BAŞARIYLA SONUÇLANMASI İÇİN KOŞULLARIN SAĞLANMASI ELZEMDİR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için koşulların hızlı biçimde sağlanması elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz. Bu anlamıyla süreçte nesnel koşulların oluşması için acil adımların atılması gerekmektedir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, barış ve demokratik toplumun herkesin siyasi iradesine saygı duyulmasıyla gerçekleşebileceğini belirterek, "Bugün İstanbul'dan Van'a, Şişli'den Halfeti'ye kadar halk iradesini yargı darbeleriyle ortadan kaldırmaya çalışmak barış sürecine çok büyük zararlar vermektedir. Demokratik geleceğin umudunu baltalamaktadır. Çözüm, en geniş mutabakata dayanarak sürdürülmelidir. Ana muhalefet başta olmak üzere muhalefet bu mutabakat sürecinin dışında tutulmamalıdır. Bu sürecin dışında tutulması hedeflenirse ve benzer adımlar atılırsa ne yazık ki bu süreçler akamete uğrar; tarihte de buna benzer örnekleri çok gördük. Barış ile ortaya çıkacak demokratikleşmeyi yok saymak, siyasi rekabeti galip gelme üzerinden ele almak bu sürece büyük kaybettirir. Siyaset yapma hakkının da barışın da güvencesi; hukuka dönmek, hukuku işletmek ve demokratikleşmektir" ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ'

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, Suriye'de gerçekleştirilen Kürt Ulusal Konferansı ile ilgili soru üzerine, "Suriye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Konferansı'nda alınan kararlara baktığımızda, bu kararlar Suriye halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet eden bir yerde duruyor. Biz bu konferansı, Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu Barış ve Demokratik Toplum çağrısına bir destek olarak gördük, konferansta öyle açıklamalar da oldu. Dolayısıyla bu süreci hiçbir şekilde sabote eden bir yerde durmuyor. Bizler DEM Parti olarak zaten bu sürecin sabote olmaması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz; çünkü Öcalan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'den bu yana başlattığı sürecin başarıya ulaşması için her türlü emeği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hatimoğulları, siyasi partilerle temas içerisinde olduklarını ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerle birlikte yeni görüşmeler yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

'CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZ KATKI VERMEK İSTİYOR'

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılacağına dair iddialara ilişkin, "Buna ilişkin bizde somut bir bilgi yok. Böyle bir iletişim kanalının kurulduğuna dair bir bilgimiz yok. Fakat Sayın Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın ve cezaevinde olan bütün arkadaşlarımızın bu sürece katkı vermek istediklerini biliyoruz. Onlar cezaevinden verdikleri mesajlarda bu sürece katkı vermek istediklerini açıkça ifade ettiler. Kendi yaptığımız ziyaretlerde de bunu dile getirdiler; 'Cezaevindeysek cezaevinde, dışarıdaysak dışarıda bu katkıyı vermeye hazırız.' Böyle bir şeyin olması bizleri mutlu eder, çünkü bu bizim de talebimizdir" diye konuştu.

'SÜRECİN ENFEKTE OLMAMASI İÇİN ADIM ATILMALI'

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır' açıklamalarına ilişkin de "Sizlere verdiğimiz her demeçte, bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması, sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımlar atılması gerektiğini en çok dile getiren partiyiz. Bu anlamıyla elbette, silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için koşulların hızlı biçimde sağlanması elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz. Bu anlamıyla süreçte nesnel koşulların oluşması için acil adımların atılması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

DEM Parti, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Silahsızlanma Süreci İçin Acil Adımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:13:04. #7.13#
SON DAKİKA: Silahsızlanma Süreci İçin Acil Adımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.