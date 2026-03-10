Silivri'deki İBB davasında görüntü ve ses kaydı alanlar hakkında soruşturma - Son Dakika
Silivri'deki İBB davasında görüntü ve ses kaydı alanlar hakkında soruşturma

Silivri'deki İBB davasında görüntü ve ses kaydı alanlar hakkında soruşturma
10.03.2026 17:41
Silivri\'deki İBB davasında görüntü ve ses kaydı alanlar hakkında soruşturma
Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında duruşma salonunda çekildiği iddia edilen görüntüler yeni bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılama sırasında yetkisiz şekilde ses ve görüntü kaydı alarak bunları sosyal medyada paylaştığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 402 sanıklı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Silivri'de görülen duruşma sırasında görüntü ve ses kaydı aldığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 402 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda yapılan yargılama sırasında, duruşmadan görüntü ve ses kaydı alarak sosyal medyada paylaştığı tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatıldı.

YETKİSİZ KAYDA ALMA SUÇLAMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma" suçlaması kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Silivri'deki İBB davasında görüntü ve ses kaydı alanlar hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
