Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde çadırlı nöbet başlatan Mahmut Tanal'a destek - Son Dakika
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Politika

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde çadırlı nöbet başlatan Mahmut Tanal'a destek

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CHP'li Mahmut Tanal'ın tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde başlattığı çadırlı nöbetine polis tarafından müdahale edildi. Gelişmenin ardından, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş destek olmak için Tanal'ın yanına gitti. Burada konuşan Ateş, "Katiller, hırsızlar sokakta geziyor ama ülkenin geleceği olan gençler cezaevinde" dedi.

08.04.2025 21:44  Güncelleme: 22:21
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başladı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde nöbet tutan Mahmut Tanal'a destek

"HAKSIZ YERE TUTUKLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK VE ADALET NÖBETİNDEYİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'ndaki bakanlık binası önünde çadır kurduğunu ve nöbete başladığını belirten Tanal, "Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde nöbet tutan Mahmut Tanal'a destek

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak Tanal'ın çadırlı eylemine polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Polisler, Tanal'ın kurduğu çadırı bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırdı. Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitapları da elinden alındı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde nöbet tutan Mahmut Tanal'a destek

"ACIKMAYACAĞIM, ÜŞÜMEYECEĞİM, YORULMAYACAĞIM"

Tanal, polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" diye konuştu.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde nöbet tutan Mahmut Tanal'a destek

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ'TEN DESTEK

Ankara'da uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP'li Tanal'a destek olmak için nöbet noktasına gitti. Ateş, burada yaptığı açıklamada, "Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Sana ayrı, bana ayrı hukuk olmaz. Katiller, hırsızlar sokakta geziyor ama ülkenin geleceği olan gençler cezaevinde. Neden? Mahir Polat ölüyor cezaevinde, birisi bunu bize açıklasın…" şeklinde konuştu.

Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş\'ten bakanlık önünde çadırlı nöbet başlatan Mahmut Tanal\'a destek

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Son Dakika Politika Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde çadırlı nöbet başlatan Mahmut Tanal'a destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yusufkaan5:
    Bu kadın gibilerine oldum olası güvenmemişimdir. 27 14 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Hayırdır, siyasete atılacan da şimdiden yatak mı yapıyorsun aplamm 17 10 Yanıtla
  • Szka788304:
    bende chp il binası önüne çadır kurup konserlerin parasını pariste yenilip içilen halkın parasını boykot edecem yemin ederim deli olmamak elde değil iki belediyene sahip çıkmayı bırak onlarla parise içmeye giden bürokrat ve ülke yönetmeye talip ne güzel hayat bunlara cüzi miktarlar diyor bir katrilyonnu bulan konser ücretine sende az vizyon olsa anka parkı işletir gelir elde ederdin yapımı bitmiş projeyi kapat konser ver Türkiye nin ilk Disneylandı idi 17 7 Yanıtla
  • Hakan1421:
    yanlışın var hırsızlar içerde 8 7 Yanıtla
  • Kemal:
    fetocular gündemi diğer tarafa çekmeye başladılar 11 2 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    Bu kadın da Esrarengiz sakladığı gizli tuttuğu Bir Şeyler var yoksa bu kadar itici olamaz 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde çadırlı nöbet başlatan Mahmut Tanal'a destek - Son Dakika
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