CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'ndaki bakanlık binası önünde çadır kurduğunu ve nöbete başladığını belirten Tanal, "Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" ifadelerini kullandı.
Ancak Tanal'ın çadırlı eylemine polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Polisler, Tanal'ın kurduğu çadırı bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırdı. Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitapları da elinden alındı.
Tanal, polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" diye konuştu.
Ankara'da uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP'li Tanal'a destek olmak için nöbet noktasına gitti. Ateş, burada yaptığı açıklamada, "Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Sana ayrı, bana ayrı hukuk olmaz. Katiller, hırsızlar sokakta geziyor ama ülkenin geleceği olan gençler cezaevinde. Neden? Mahir Polat ölüyor cezaevinde, birisi bunu bize açıklasın…" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde çadırlı nöbet başlatan Mahmut Tanal'a destek - Son Dakika
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