Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Türkiye, Balkanlar\'daki en büyük ve en güçlü ülke"

Politika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Türkiye Balkanlar'daki en büyük aktörlerden biri, hatta en büyük aktör ve en güçlü ülke. Tüm süreçlerde Türkiye'den destek bekliyoruz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Vucic, Erdoğan ile baş başa görüştüklerini ve ikili anlaşmaların imzalanmasının ardından Sırbistan ile Türkiye'nin ayrı ayrı ve birlikte karşılaştıkları tüm önemli jeopolitik konuları ele aldıklarını ifade etti. Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkemizi ziyaret etme ve kolay olmayan tüm konular hakkında her zaman açık bir şekilde konuşma konusundaki iyi niyetini gösterdiği için minnettarım" dedi. Vucic, iki ülkenin AB ile olan ilişkilerini ve Avrupa yolundaki konumlarını, AB'nin bu ülkelere yönelik tutumunu da görüştüklerini aktardı.

"Ticaretimizi 7 kat artırdık"

Erdoğan'dan global düzeydeki bazı diğer inisiyatifler hakkında çok şey öğrendiğini ve Sırbistan'ın bu görüşmelerden önemli faydalar sağlayacağına inandığını ifade eden Vucic, Türkiye ile Sırbistan'ın mükemmel ekonomik ilişkileri olduğunu ve ticaret hacminin birkaç yıl öncesine kadar 7 kat arttığını söyledi. Vucic, "Türkiye ve Sırbistan arasında iyi ekonomik ilişkilerimiz bulunuyor, ticaretimizi 7 kat artırdık. Yılı 2.6 milyar euro ile tamamlayacağız. Ülkemizi ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı, diğer tüm yabancı uyruklulara göre en yüksek seviyede. Türkiye, dostane ilişkiler kurmaya çalıştığımız bir ülke. Burada söz konusu olan önemli bir güç ve bu yüzden bugün Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirdiğimiz için özellikle memnun oldum. Askeri iş birliği alanında çok daha yakın ilişkiler kurmamız ve bu konuda çalışacak bir ekip oluşturulması önemli" şeklinde konuştu.

"Halkın çıkarları doğrultusunda bağımsız bir ülkeye liderlik eden Erdoğan'ın pozisyonunu son derece takdir ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Balkanlar'daki durumu konuştuklarını ifade eden Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dikkatli bir şekilde dinledim. Türkiye ve Erdoğan'a bizi dinlemeye önem atfettikleri için müteşekkirim. Başka güçlerin değil, halkın çıkarları doğrultusunda bağımsız, egemen bir ülkeye liderlik eden Erdoğan'ın pozisyonunu son derece takdir ediyoruz. Biz, Türkiye'den çok daha küçük bir ülkeyiz ancak kendi politikamızı izlemeye gayret ediyoruz. Bir sonraki zirvede 3 milyar euroluk ticaret hacmini aştığımızı, ardından 4 milyar euroya ulaştığımızı söyleyebilmeyi umut ediyorum. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında Sırbistan'ı tekrar ziyaret eder ve Belgrad'ı yeniden ziyaret etme davetimi kabul eder. Bir sonraki Yüksek İşbirliği Konseyi toplantımızı Ankara'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları tüm görüşmelerin özünün bölgede barış ve istikrarın korunması olduğunu, çünkü ekonomik iş birliğinin ancak bu şartlar altında mümkün olduğunu vurgulayan Vucic, "Konuştuğumuz tüm konular, ticaret hacminin artması, hizmet alanındaki iş birliğinin gelişmesi, ekonomik ilerleme ile ilgili. Tüm bunlar ancak barış ve istikrar olduğunda mümkündür" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile her zaman açık bir şekilde konuştuklarını ve hemfikir olmadıkları konuları da görüştüklerini ifade eden Vucic, "Balkanlar'daki sorunları çok iyi anladıkları ve bu sorunların çözüm yolunun sadece barış ve diyalog olduğunu bildikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Erdoğan her zaman Balkanlar'da barış ve diyaloğu destekleyen bir lider oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'da barış ve istikrarı esas alan politikasına önem verdiklerini ifade eden Vucic, "Erdoğan'ı dikkatle dinledim. Kendisi her zaman Balkanlar'da barış ve diyaloğu destekleyen bir lider olmuştur. Erdoğan, uluslararası hukuka saygıdan, Bosna Hersek'ten ve Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne verdiği destekten de bahsetti" dedi. Vucic, "Türkiye, Balkanlar'daki en büyük oyunculardan biri, hatta en büyük oyuncu ve en güçlü ülke. Tüm süreçlerde Türkiye'den destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye, Avrasya ve dünya seviyesinde önemli bir güç"

Sırbistan'ı ziyaret eden yabancı turistler arasında Türklerin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Vucic, yıl sonuna kadar yaklaşık 360 bin Sırp turistin de Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Vucic, "Bu açıdan her zaman gerideyiz. Çünkü Türkiye, Akdeniz'e açılıyor ve İstanbul ise dünya çapında bir merkez. Başkent Ankara ile doğrudan uçuş hattımız bulunuyor. Türkiye, bağlarımızı güçlendirmeye çalıştığımız bir ülke. Türkiye, Avrasya ve dünya seviyesinde önemli bir güç" dedi.

"Türkiye ile savunma sanayii alanında büyük iş birliği potansiyeli bulunuyor"

Bugün Türkiye-Sırbistan Yüksek İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısının da yapıldığını ifade eden Vucic, Türkiye ile birçok anlaşmaya imza atıldığını ve bunların sonuç vermesini beklediklerini söyledi. Sırbistan'daki Türk yatırımcılara müteşekkir olduklarını ifade eden Vucic, "Tekstil alanında ve diğer alanlarda çok sayıda şirket bulunuyor. İleride enerji ve bilişim alanlarında da çok iş yapacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muazzam angajmanı ve

müsaadeleriyle önümüzdeki dönemde birçok sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye ile savunma sanayii alanında büyük iş birliği potansiyeli bulunuyor" diyen Vucic, "Türk savunma sanayii kesinlikle bizimkinden çok daha güçlü, ancak alçak gönüllülüğü bir tarafa bırakıp söylemeliyim ki bizim savunma sanayimiz de küçümsenecek ve göz ardı edilecek bir düzeyde değil. Bu çerçevede gelecekte büyük bir iş birliği potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Vucic, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisinin barış ve istikrar konusundaki tutumuna büyük bir güvenim var. Bu iş birliğinden iki tarafın da istifade edeceğine inanıyorum. Birçok fikrimiz var ve ekibimizin büyük bir kısmını oluşturduk. Türk tarafından bizim ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz. Diğer yandan iş birliği içerisinde gelecekte neler geliştirebileceğimizi de düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sırbistan'ın Avrupa'da Polonya'nın ardından gayri safi yurt içi hasılasına oranla en büyük askeri bütçeye sahip olan ülke olmakla eleştirildiğini vurgulayan Vucic, "Savuma sanayimiz ve ordumuzun durumuyla asla yetinmem. Dolayısıyla savunma sanayimizi ve ordumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Barışı koruyabilmek için güçlü bir savunma sanayiine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Savaş istemediğimizi defalarca söylesem de insanlar, yeterli güce sahip olmamız gerektiğini ve aksi takdirde caydırıcı olamayacağımızı anlamak istemiyor" dedi.

"Erdoğan, beni hep arar. Böyle dostlar, böyle insanlar çok nadir bulunur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'da ne zaman bir kutlama, doğum günü veya özel gün olsa bunu hatırladığını ve ilgi gösterdiğini söyleşdı Vucic, "Ailemden biri hastalandığında Recep Tayyip Erdoğan telefonu alır ve beni arar. Böyle dostlar, böyle insanlar çok nadir bulunur" dedi.

Erdoğan iktidara gelmeden önce Türkiye'nin nasıl bir durumda olduğunu görmenin önemli olduğunu ifade eden Vucic, "Bakın, Erdoğan ne yaptı. Ülkenin çehresini değiştirdi. Bugün, Türkiye dünyadaki en modern ülkelerden biridir. Gerçekten ülkenin yüzünü değiştirdi. Ama kimse geriye bakıp gerçeği kabul etmek istemiyor" ifadelerini kullandı. - BELGRAD