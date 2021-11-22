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Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap - Son Dakika

Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap

22.11.2021 17:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtıkları davalardan vazgeçilmediğini açıkladı. Aydın ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi 18 davanın lehine sonuçlandığını bazılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın feragat etmesi sebebiyle bittiğinin altını çizdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davalardan 18'inin lehine sonuçlandığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili mesaj yayınladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından feragat ettiğine dair haberler çıktığını belirterek, "Bu haberler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 21 Kasım 2021 tarihinde bir açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklamada, davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' söylemiyle açtığı davaları geri çekiyorum mesajı vermeye çalıştığını, hayatının yalan ve algı olduğunu, esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaları geri çektiğini iddia etmiştir" dedi.

"AÇIK ÇARPITMADIR VE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu aleyhine 2017'den sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili vazgeçme iradesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: "Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra, 29 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 'Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidiyle ortaya koyduğu bu irade üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar da dahil olmak üzere açtığı davalarından feragat etmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, başta davanın muhatapları olmak üzere, herkes tarafından takdir edilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Hal böyleyken yaklaşık beş yıl sonra bu davaların 'dünyaya daha fazla rezil olmamak adına' geri çekildiğinin iddia edilmesi, açık bir çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

"37 DAVA, CUMHURBAŞKANININ FERAGATİ NEDENİYLE SONUÇLANDI"

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgilerin de hatalı olduğunu bildiren Aydın, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 37 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir. Buna mukabil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 3 tanesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 5 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. Görüldüğü gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir dava dosyası bile bulunmamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehime dediği sonuçların bir kısmı münhasıran 'Cumhurbaşkanımızın feragat iradesine' dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek Kemal Kılıçdaroğlu haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır."

Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun 18 dava lehime sonuçlandı sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun '18 dava lehime sonuçlandı' sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap - Son Dakika
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