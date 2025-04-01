Siyasi Partiler Ramazan Bayramı'nda Buluştu - Son Dakika
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Politika

Siyasi Partiler Ramazan Bayramı'nda Buluştu

Siyasi Partiler Ramazan Bayramı\'nda Buluştu

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, bayram dolayısıyla farklı partilerin temsilcilerini ağırladı.

01.04.2025 11:56
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ankara'da Gelecek Partisi Genel Merkezinde Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi partilerin temsilcilerini ağırladı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, başkanlığındaki heyette, ilk kez bayramlaşmak için Gelecek Partisi Genel Merkezine geldi

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, partisinin Ankara'daki genel merkezinde, siyasi partilerin temsilcilerini ağırladı. MHP ile ilk bayramlaşma gerçekleşti. Ramazan Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, DEM Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP), HÜDAPAR, Zafer Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi, Anahtar Parti, Doğru Yol Partisi ve Milli Yol Partisi temsilcilerini ağırlayarak, bayramlaştı, siyasi dayanışma ve birlik mesajları verdi. Akşam saatlerine kadar devam eden bayram ziyaretleriyle ilgili olarak bilgi veren Milletvekili Ün, "Bayram, geçici olanın perdesinde kalıcı olanı görme günüdür: vatanı, kardeşliği, sadakati" ifadelerini kullandı. Ün, bayramda farklı siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek hem parti içi dayanışmayı güçlendirdi hem de Türkiye'nin siyasi hayatına katkı sunmayı amaçladı.

MHP İlk kez ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP MYK Üyesi Şahin Kartal ve Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Gelecek Partisi Genel Merkezine gelerek, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ile bayramlaştı. Milletvekili Ün, daha sonra Saadet Partisi (SP), İYİ Parti, Vatan Partisi, DEVA Partisi ve DEM Parti gibi diğer siyasi partilerden de temsilcileri ağırladı. Bu kapsamda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Utku Reyhan gibi isimler, Sema Silkin Ün ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bu ziyaretler, Türkiye'nin farklı siyasi görüşlere sahip partilerinin bir araya gelip bayramı kutlamaları açısından önemli bir anlam taşıdı.

Demokratik dayanışma ve bayramlaşma vurgusu

Ziyaretlerin, siyasi ilişkilerdeki dayanışma ruhunu pekiştirmeye yönelik olduğu vurgulandı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Kerem Altun, Seyit Karaca ve Büşra Sakınmaz, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Gürten, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin'i MKYK Üyesi, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Sadık Yılmaz, HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gencehan Tunay, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ender Karabulut, Memleket Partisi Meclis Üyesi Gülderen Özafacan, Anahtar Parti STK İlişkileri Başkanı Hayati Çetin, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Vildan İpek ve Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Köse ile genel merkezde bir araya gelerek bayramlaşan Milletvekili Sema Silkin Ün, '

"Genel merkezimizde siyasi partilerimizin temsilcileriyle bayramlaştık. Ev sahipliğimde yapılan bayramlaşmalar Ramazan Bayramının ruhuna uygun, birlik ve beraberlik içinde bayrama erişmenin huzuru ve mutluluğuyla yapıldı. Bayramlaşmak için genel merkezimize gelen siyasi partilerin temsilcilerine Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun da selamlarını iletti. Güzel sohbetler eşliğinde çok yoğun bir bayramlaşma programımızı genel merkezimizde gerçekleştirdik. Ramazan Bayramı'nda sadece dini değil, aynı zamanda toplumsal bir birlikteliğimizi de göstermiş olduk. Bayramlaşmak için gelen tüm siyasi partilerimizin temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı yüce Allah'ımızdan niyaz ediyorum. Bu vesile ile tekrar başta Denizlili hemşerilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Siyasi Partiler Ramazan Bayramı'nda Buluştu - Son Dakika

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