Slovakya'da İstikamet-Sosyal Demokrasi Partisi Seçimleri Kazandı - Son Dakika

Slovakya'da İstikamet-Sosyal Demokrasi Partisi Seçimleri Kazandı

Slovakya\'da İstikamet-Sosyal Demokrasi Partisi Seçimleri Kazandı
Son Güncelleme: 01.10.2023 12:56

Slovakya'da dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerini eski Başbakan Robert Fico liderliğindeki İstikamet-Sosyal Demokrasi (SMER-SD) partisi kazandı. SMER-SD, yüzde 23,3 oy oranıyla birinci parti oldu. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Michal İmeka liderliğindeki İlerici Slovakya'nın (PS) oy oranı yüzde 17 seviyesinde kaldı. Hlas (Ses) partisi ise yüzde 15 oy alarak üçüncü oldu. Seçim barajını toplam 7 parti geçti. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Czaputova'nın önümüzdeki günlerde hükümeti kurma görevini Fico'ya vermesi ve SMER-SD partisinin Hlas ve Slovak Ulusal Partisi (SNS) ile koalisyon oluşturması bekleniyor.

Slovakya'da dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerini ilk resmi sonuçlara göre eski Başbakan Robert Fico liderliğindeki İstikamet-Sosyal Demokrasi (SMER-SD) partisi kazandı.

Slovakya İstatistik Ofisi, dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarını bu sabah açıkladı. Oyların yüzde 99,2'sinin sayılmasıyla birlikte açıklanan ilk sonuçlara göre Slovakya'nın Ukrayna'ya silah yardımına son verme sözü veren ve Rusya yanlısı olarak tanımlanan Robert Fico'nun partisi SMER-SD, yüzde 23,3 oranında oy alarak 1'inci parti oldu. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan liberal ve Batı yanlısı aday Michal İmeka liderliğindeki İlerici Slovakya'nın (PS) oy oranı ise yüzde 17 seviyesinde kaldı.

Eski bir SMER-SD üyesi olan Peter Pellegrini liderliğindeki Hlas (Ses) partisi, yüzde 15 oy alarak 3'üncü olurken, yüzde 5 oranındaki seçim barajını toplam 7 parti geçti. Hlas partisinin koalisyon müzakerelerinde kilit öneme sahip olması bekleniyor.

Öte yandan, bu yılki seçimlere katılım oranı 2002 yılına oranla en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 68,06 olurken, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Czaputova'nın önümüzdeki günlerde hükümeti kurma görevini Fico'ya vermesi ve SMER-SD partisinin Hlas ve yaklaşık yüzde 10 oy oranına ulaşan Slovak Ulusal Partisi (SNS) ile koalisyon oluşturması bekleniyor.

Slovakya'da 2006-2010 ve 2012-2018 yılları arasında 2 dönem başbakanlık yapan Robert Fico, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı sağlamak ve Rusya'ya yaptırım uygulamak yerine nüfuzlarını Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlanması yönünde kullanmaları gerektiğini savunuyor.

Slovakya'daki siyasi istikrarsızlık

Slovakya'da son seçimler Şubat 2020'de yapılmış, Mart 2020'de kurulan koalisyon hükümetinde ise zaman zaman değişikliklere gidilmişti. Bir süre siyasi istikrarsızlığın sürdüğü ülkede Heger hükümeti, Aralık ayında parlamentoda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Cumhurbaşkanı Czaputova, Heger'i dün yapılan erken seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi için tekrar başbakan olarak atamıştı. Görevi kabul eden Heger ise mayıs ayında istifasını sunmuştu. Başbakan Heger'in istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Czaputova, Ludovít Odor'un Başbakanlığında teknokratlardan oluşan bir hükümeti 15 Mayıs 2023 tarihinde görevlendirmişti. Teknokrat hükümet, 15 Mayıs'ta yapılan güven oylamasını kazanamamıştı. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Slovakya'da İstikamet-Sosyal Demokrasi Partisi Seçimleri Kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Slovakya'da İstikamet-Sosyal Demokrasi Partisi Seçimleri Kazandı - Son Dakika
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