 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motokuryeye çarparak ölümüne yol açtı, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motokuryeye çarparak ölümüne yol açtı, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, motokurye Yunus Emre Göçer'e otomobili ile çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılandığı davada çıkan karara ilişkin, 'Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu' dedi. Mohamud, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza para cezasına çevrildi.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu motokuryeye çarparak ölümüne yol açtı, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
17.01.2024 - 12:23,
Abone Ol

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, motokurye Yunus Emre Göçer'e otomobili ile çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılandığı davada çıkan karara ilişkin, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" dedi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un motokurye Yunus Emre Göçer'e otomobili ile çarparak ölümüne yol açtığı suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması ve bu cezanın para cezasına çevrilmesiyle ilgili değerlendirmesi sorulması üzerine, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar, bu yönde oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mohammed Hassan, Yunus Emre, Somali, Yargı, Ceza, Trafik, Kaza, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motokuryeye çarparak ölümüne yol açtı, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:47:05. #1.11#
SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motokuryeye çarparak ölümüne yol açtı, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement