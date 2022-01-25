Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde! - Son Dakika

Aksoy Araştırma tarafından hazırlanan ve seçmenin nabzını anlık ölçen Türkiye Monitörü araştırmasının 2022 Ocak 3 Hafta sonuçları açıklandı. Araştırmada dikkat çeken bulguların başında partilerin oy oranları yer aldı.

AK PARTİ OY KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Şubat ayında 36,0 ile 2021 yılının en yüksek oy oranını yakalayan AK Parti'nin 2021'in Temmuz ayına kadar 5,4 puan oy kaybettiği gözlemlendi. Temmuz ayı sonrasında yatay devam eden AK Parti oy oranının Aralık 3 Haftasında toparlanarak 31,2'ye çıktığı ancak sonraki aylarda yeniden düşüş eğilimi göstererek 30,1'e kadar gerilediği görüldü.

Bu oran AK Parti'nin son bir yıl içerisinde aldığı en düşük oy oranıydı.

AK Parti'deki düşüşün aksine Cumhuriyet Halk Partisi'nde benzer aylarda yükseliş hâkimdi. Mart 2021 24,1 puan ile en düşük oy oranını elde eden CHP, Temmuz ayına kadar oy oranını 4,1 puan artırmayı başardı. Son haftalarda oy oranında yeniden artış oranı olan CHP ile AK Parti arasındaki puan farkının son bir yılın en düşüğü olması dikkat çekti. Son haftaki araştırmada fark 1,2 puandı.

Diğer partilere baktığımızda İYİ Parti'nin ve HDP'nin oy oranlarını Ocak 2021'e göre 0,7 artırdığı gözlemlendi. Geçen yıl yatay bir oy oranı bulunan MHP'de ise Ocak 2021'e göre gerileme dikkat çekti. MHP'nin oy oranı 2022 Ocak 3 Hafta araştırmasında 7,9 oldu.

MİLLET İTTİFAKI FARKI AÇIYOR

İttifaklar arası oy dağılımında Haziran 2021 tarihi itibariyle Millet İttifakı'nın daha çok oy oranını yakaladığı görüldü. Sonraki aylarda yatay devam eden ittifaklar arası puan farkı son haftalarda yeniden artmaya başladı ve 4,5 puan ile en büyük fark oluştu.

SEÇMEN DOLARIN DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYOR

Türkiye Monitörü 2022 Ocak 3 Hafta araştırmasında gündeme paralel olarak da sorular yer aldı. AK Parti'nin doların düşüşünü başarı olarak göstermesine karşın seçmen farklı görüşte bulundu.

Araştırmaya katılanların %73,8'i doların mevcut seviyesini çok yüksek/yüksek olarak değerlendirdi. Benzer şekilde AK Parti seçmeni de doların şu anki seviyesinden memnun olmadığını dile getirdi. AK Parti seçmeninin %62,5'i doların mevcut seviyesi için çok yüksek/yüksek dedi.

VATANDAŞ TEMEL İHTİYACINI BİLE KARŞILAYAMIYOR

Araştırmaya katılanlara temel ihtiyaçlarının ne kadarını karşılayabildiği 5'li cetvel olarak soruldu. Katılımcıların %65,1'i temel ihtiyaçlarının birazını ve birazından azını rahat bir şekilde karşılayabildiğini belirtti. Temel ihtiyaçlarının hiçbirini rahat bir şekilde karşılayamadığını belirten seçmenin oranı %17,2'ydi. Araştırmada temel ihtiyaçlarının çoğunu/tamamını rahat bir şekilde karşılayabildiğini belirten seçmenin oranı %17,4 oldu.