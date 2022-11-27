Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını İstanbul'da verdi: 2023'teki en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını İstanbul'da verdi: 2023'teki en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez

27.11.2022 18:40

AK Partinin 'Büyük İstanbul Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 2023 seçimleri hakkında, "2023'teki en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına katıldı. Erdoğan, burada yaklaşan 2023 seçimleri, terör olayları ve muhalefete yönelik önemli açıklamalarda bulunurken AK Partililere seferberlik talimatı da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün burada 32 bin sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile buradayız. Amacımız AK Parti ailesinin tüm fertleriyle 16 milyon İstanbullunun tamamına ulaşmaktır. Yılmadan usanmadan Türkiye'nin alt yapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru vaat yapmıyoruz, icraat yapıyoruz. Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye'nin lokomotifliğini yürütecektir.

"SEFERBERLİĞİ 85 MİLYONA YAYACAĞIZ"

Buradan yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileri ile bir araya geleceğiz. Aynı şekilde, ikamet ettiğimiz bölgedeki AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Halka halka bu seferberliği 85 milyona yayacağız.

"SİZLERDEN SÖZ İSTİYORUZ"

Birileri yuvarlak masa etrafında döne dursun. Biz sahayı ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız. Seçime kadar sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. AK Parti milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da sahibi de milletin ta kendisidir.

"2023'TE BİR KEZ DAHA BAYRAĞI DİKECEĞİZ"

Bu kadro 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir. Sandığı irade, davayı namus, Türkiye'yi sevda bilen AK Parti İstanbul teşkilatı olarak sizlerden söz istiyorum.

"BARONLARA EYVALLAH ETMEYECEĞİZ"

İçeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkardıysak 2023 ile ilgili sinsi plan ve hedefleri çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı başarıyla tamamlayacağız.

"SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK TEK PARTİ BİZİZ"

Ülkemizin bugün yaşadığı sorunları çözebilecek programa, vizyona, kadroya sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alenen söyleyemeseler de dost ortamlarında bu gerçeği dile getirmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu şekillendirmek için çalışırken muhalefetin avara kasnak misali attığı boş lafları milletimiz de görüyor. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda elde ettiği asırlık kazanımları inkar edenlerin gözüne dizine dursun. Pençe-Kilit Harekatı'nda 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili habibine komşu eylesin. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip eylesin."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını İstanbul'da verdi: 2023'teki en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez - Son Dakika


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