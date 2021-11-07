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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz

07.11.2021 23:55

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le yaptığı telefon görüşmesinde "Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le yaptığı telefon görüşmesinde "Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken de ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 1997'de Bingöl Gözer Köyü yaylasında şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesi olayının ardından, şehidin Adana Kozan'da yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti. Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

?'BUNLARA NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, "Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına söyledim. Tabi arkadaşlarım da gerekenleri söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken de ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz" dedi.Erdoğan, "Biz gereken neyse onu yapacağız. Ama asıl önemli olan, bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı. İkincisi bunun genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması" diye konuştu.'BUNUN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞSÜN İSTİYORUZ'Ahmet Gümren de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tek dileğimiz de budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Bunun milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.'SADECE BİR KİŞİYE DEĞİL, TÜM ŞEHİTLERİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR'Ömer Çelik, şehit İsa Gümren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu. Şehidin ailesine yapılan bu çirkin saldırının milletin tamamına yapıldığını belirten Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu sadece bir kişiye, bir aileye değil, tüm milletimize, tüm şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Bu, affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Tabi bu tip durumlarda gönül arzu ediyor ki en azından böyle bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin ama maalesef o özür bile doğru düzgün dilenmiyor. Orada bile bir üste çıkma gayreti, bir pişkinlik söz konusu oluyor. Bu tabi çok üzücü bir şey, herkesin kendi alnına yapıştırdığı bir etiketi seçmesiyle ilgili bir şey. Biz her zaman söylediğimiz gibi, aziz şehitlerimizin hatırasını devletimizin ve milletimizin hayatında asla unutmayacağız. Bunu her zaman çok aziz bir hatıra olarak taşıyacağız ve ifade edeceğiz. Şehidimizin ailesine yapılan o çirkin saldırı da milletimizin tamamı tarafından lanetlendi ve mahkum edildi. Bir kere daha tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Buradaki ailemizin şahsında tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz - Son Dakika
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