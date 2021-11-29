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Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı

29.11.2021 23:34
Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı

Son dakika: İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluk suçundan tutuklandı. Gürcan, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti..

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandı. Gürcan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK KAYNAKLARDAN DERLEDİM"

Metin Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifadesine ulaşıldı. Yapılan sorgusunda, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirten Gürcan, "Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme yapılıyor. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin erişimine açık kaynaklardan derledim" ifadelerini kullandı.

'HEADQUARTER' İFADESİ SORULDU

Polisler tarafından Gürcan'a, yabancı bir misyon görevlisi ile Karabağ'daki Türk dronları üzerine yaptığı görüşmenin de sorulduğu öğrenildi. Gürcan, 'headquarter' (merkezi) ifadesi ile istihbaratçı olan bir kişi ile yaptığı görüşmeler sorulduğunda ise "Ben burada kendi parti genel merkezine gitme vakti geldiğini vurgulamak istedim. Burada bir karışıklık var. İş dünyasında bile sivil hayatta bile sıklıkla kullanılan İngilizce başlangıç seviyesinde bilinen bir ifadedir" şeklinde cevap verdi.

Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı

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Son Dakika Politika Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı - Son Dakika


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