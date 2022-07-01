Son dakika haber: MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Devlet destekli terör kayıt altına alındı" - Son Dakika
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Son dakika haber: MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Devlet destekli terör kayıt altına alındı"

01.07.2022 09:58
Son dakika haber: MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Devlet destekli terör kayıt altına alındı"

Son dakika haberi... MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, üçlü memorandumun Türkiye'nin teröre destek veren devletlerle mücadelesinde imza altına alınan, uluslararası belge olduğunu söyledi.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, üçlü memorandumun Türkiye'nin teröre destek veren devletlerle mücadelesinde imza altına alınan, uluslararası belge olduğunu söyledi. Vahapoğlu, "Eleştirileri anlamak mümkün değildir" dedi.

TBMM'de görüşülen Askeri Ceza Kanunu'na "evet" oyu veren MHP Grubu adına teklifin geneliyle ilgili bir konuşma yapan Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı memorandumun alkışlanacak bir başarı olduğunu söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Dr. Vahapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıyla İspanya'daki NATO zirvesinde imza altına aldığı memorandumun diplomasi alanı kadar, Türkiye'nin teröre destek veren devletlerle mücadelesi açısından da kıymetli olduğunu söyledi. Türkiye'ye yönelik terörün arkasında başka devletlerin bulunduğuna, bu durumun da uluslararası zeminde "devlet destekli terör" olarak tanımlandığına dikkati çeken Vahapoğlu, "Memorandum mücadelemiz bakımından önemlidir, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle stratejik bir kazanımdır" dedi.

"Anlamak mümkün değil"

Milletvekili Vahapoğlu, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'nun temel belgesi olan Washington Antlaşması'nda belirtilen ilkeler ve değerler çevresinde bundan böyle terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma ve iş birliği içinde olacağını bildirdi. Finlandiya ve İsveç'in, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceğini belirten Vahapoğlu, "Finlandiya ve İsveç'te PKK'nın yasaklanmış bir örgüt olduğundan hareketle, bunlarla iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütlerin, bunların içinde yer alan şahısların faaliyetlerinin engelleneceğinin, Finlandiya ve İsveç'te ceza yasası ve terör suçları yasalarında gerekli değişikliklerin yapılacağının, silah ambargosu ve silah ticaretiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağının ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in katılacağı Daimi Ortak Mekanizma oluşturulacağının kararlaştırıldığı ve imza altına alındığı görülmektedir. Bu memorandumu eleştirenlerin hangi mantıkla eleştirdiklerini anlamak mümkün değildir."

"Bakın oyun değil bu"

Konuşma sürerken İYİ Parti Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun "Anlatacağız" şeklindeki sataşması üzerine Vahapoğlu, bu tür konuları değerlendirmenin uzmanlık istediğini söyledi ve şu karşılığı verdi:

"Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasındaki ana hareket noktası, bu ülkelerin teröre verdiği destektir. Bu memorandumla, İsveç ve Finlandiya'nın devlet destekli terör yürüten uluslararası suç örgütü PKK'nın destekçisi, FETÖ'nün destekçisi, DEAŞ'ın destekçisi olduğu kayıt altına alınmıştır. Bakın, oyun değil bu. Büyükelçiniz var, hep rahatsız olan, İsveç'in önemli gazetesi Göteborgs-Posten diyor ki: 'Safiyane umutlar tükendi' ve yine Die Presse'nin başlığı 'NATO anlaşmasındaki tuzaklar' şeklinde Finlandiya ve İsveç'in hangi tuzaklara girdiğinden bahsediyor; bunların hiçbirisini görmüyorsunuz. Bu memorandum Türkiye'nin terörle mücadelesinde imza altına alınan uluslararası nitelikli belgedir. Diğer belgeleri bilen bir insan olarak söylüyorum. Muhataplarımızın teröre destek verdiklerini, verdikleri desteği keseceklerini ve bunun için ortak bir mekanizma oluşturulmasının kabul ettirilmesi alkışlanacak bir başarı olup diğer destekçi devletlerin de uygun zaman ve zeminde bu konuda zorlanması, bu ve benzeri memorandumların, başta NATO ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'si, Fransa'sı, İspanya'sı, İtalya'sı, Almanya'sı da dahil olmak üzere, onların da önüne konması gerektiğine inanıyorum. ve terörle mücadelemizde bu yolda kat edilecek mesafenin önemli bir kazanç olacağının altını çiziyorum." - BURSA

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber: MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: 'Devlet destekli terör kayıt altına alındı' - Son Dakika

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