Son dakika haber! Polisevi saldırısında 'DNA raporu' tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Mezitli ilçesindeki polisevine saldırı sırasında etkisiz hale getirilen teröristin kimliği üzerinden yalan söylendiğini ileri sürerek, teröriste ait DNA raporunun açıklanmasını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisevine saldırıyı düzenleyen ve etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, CHP'nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda yer alan Dilşah Ercan olduğunun açıklanmasıyla ilgili Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "2 gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman, öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi 2 gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın. Bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya 'dosyaya el koyun' dediniz. Başsavcıya sesleniyorum; o dosyayı gizlemeye çalışma. Biliyoruz gerçekleri, utanmıyor musunuz" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: PKK AÇIKLAMASINA SIĞINACAK ZAVALLISINİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaşarak, şu yanıtı verdi: "Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın polis' yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK'nın yaptığı belli olup; devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup; Türkiye 'ye 'en büyük gazeteci cezaevi' iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca, PKK açıklamasına sığınacak zavallısın. Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı. Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu, sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip, hemen teşhisini yaptı. Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı. Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor. PKK'nın açıklamasını referans alıp; kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun. Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, 'Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır' demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. 6'lı masada sıkıştın, PKK'ya sığındın, yazıklar olsun. Şimdi ana fikriniz ne? Ne demiş oldunuz? PKK'nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? 'Görevinin başında' dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız."HAMZA DAĞ: CHP'Yİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri 'gazeteci' diye aklayan raporları değil sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir; CHP terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir ve Kılıçdaroğlu, CHP'yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür. 2 gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz; bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız" ifadelerini kullandı.