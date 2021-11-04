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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar.

04.11.2021 13:35
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu:

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar.

Bakan Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgnanistan'ın uluslararası gündemde ön sıralara çıktığını hatırlatarak, "Afganistan'da yaşanan krizde girişimci ve insani dış politikamıza uygun biçimde; Çoğunluğu vatandaşımız olmak üzere, bin 502 kişinin güvenle tahliye edilmesini sağladık. 28 dost ve müttefik ülkeye, 14 uluslararası örgüte, çok sayıda STK'ya ve 17 uluslararası basın kuruluşuna destek verdik. Birçok ülke gibi Afganistan'a yönelik insani yardım faaliyetlerimize devam ettik. Bu kapsamda Afganistan'a 33 tonluk gıda yardımı yaptık. İlave yardımlar için hazırlık yapıyoruz. Kabil'de Büyükelçiliğini kapatmayan tek NATO ülkesi olduk. Afganistan ilgisiz kalabileceğimiz bir ülke değil. Tarihi bağlarımızın yanı sıra soydaşlarımız, yatırımlarımız ve birçok alanda mevcudiyetimiz var. Terör, göç ve uyuşturucu tehditlerinin kaynağında bertaraf edilmesi, ekonomik çöküşün ve insani krizin önlenmesi gerekiyor. Krizi bulunduğu yerde yönetemezsek, sonuçları hepimizi doğrudan etkileyecek. Taliban'la aşamalı angajman, insani konularda destek ve uluslararası alanda aktif diplomasi izliyoruz. Kaldı ki uluslararası toplumun geneli de Taliban'la aşamalı bir angajman politikası uyguluyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz. Sahadaki uygulamaları takip ediyoruz. Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakan Vekili'yle Ankara'da görüştüğümde kalıcı istikrar için kapsayıcı ve tüm kesimlerin temsil edildiği bir hükümet kurulmasının önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.

Suriye'de terör koridoruna engel olduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Son gelişmeler karşısında daha önce ne yaptıysak, aynısını yapmaya kararlı ve muktediriz. İdlip'teki varlığımızla sivilleri koruyoruz. İlave göç riskini engelliyoruz. Siyasi çözüm temel hedefimiz. Bunun için temaslarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuk temelinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Yunan/Rum ikilisinin aleyhimizdeki adımlarına sahada tereddütsüz cevap verdik, veriyoruz. Öte yandan diyalog çağrımız her zaman geçerli. Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsayıcı bir Doğu Akdeniz konferansı önerisi masada. Yunanistan'la aramızdaki sorunları yapıcı diyalog yoluyla çözebileceğimiz inancıyla istişari temaslara yeniden başladık. 3 tur görüşme yaptık" diye konuştu.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Kıbrıs meselesinde artık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü çözümün ön şartı. Bu yıl Cenevre'de yapılan gayrı resmi görüşmelerde KKTC ile sergilediğimiz kararlı tutum sayesinde bunu dünyaya duyurduk. Maraş açılımı gibi ezber bozan adımlarında KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz."

ABD yönetimiyle temasların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Biden ile Pazar günkü görüşmeleri yapıcı bir atmosferde geçti. ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir Çalışma Grubu kuracağız" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de devam eden dava süreciyle ilgili on büyükelçinin açıklamasının hassasiyet oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu hadsiz girişime hemen tepkimizi gösterdik. Büyükelçiler Bakanlığımıza çağırılarak Bakan Yardımcımız tarafından sert şekilde uyarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü" dedi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Göç konusunda, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak, tüm uluslararası platformlarda öncü rol oynuyoruz. Bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenemeyeceğimizi vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 bünyesinde bir Göç Çalışma Grubu kurulmasını önerdi. Böylece adil paylaşıma yönelik somut sonuçlar alabilmeyi hedefliyoruz. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri konusunda 4 komşu ülkeyle birlikte başlatmayı kararlaştırdığımız girişimi Lübnan'daki hükümet krizi nedeniyle ertelemiştik. Bu projeyi hayata geçireceğiz. Her halükarda, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri meselesini uluslararası kamuoyunun gündemine sokmayı başardık. Son olarak, bu konuyu ülkemizi ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile ele aldık.

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, Büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. - Son Dakika
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