İzmir'deki dayanışma yemeğinde gerçekleşen yumruklu saldırı CHP'de toplu istifa getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki dayanışma yemeğinde gerçekleşen yumruklu saldırı CHP'de toplu istifa getirdi

12.10.2022 15:37

İzmir'de geçtiğimiz günlerde CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından gerçekleştirilen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'un önceki dönem İlçe Gençlik Kolları Başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğramasından sonra Barut, beraberindeki 30 kişiyle beraber istifa ettiğini açıkladı. Barut, istifa gerekçesi olarak görüntüleri basına sızdırdığı suçlamasıyla parti tarafından disipline sevk edilmesini sundu.

28 Eylül akşamı CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde meydana gelen olayda, etkinliğin bitmesine kısa bir süre kala ailesi ve programa katılan misafirlerle sohbet eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Barut'un uğradığı yumruklu saldırının ardından diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde S.K.'nin Barut'a arkadan hızlıca yaklaşıp yumruk attığı ve partililerin de daha sonra olaya dahil olduğu anlar yer aldı.

İzmir'deki yumruklu saldırı CHP'de toplu istifa getirdi

HEM SALDIRIYA UĞRADI HEM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Kiraz İlçe Yönetimi, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'u disipline sevk etti. Gerekçe olarak da kavga görüntülerini basına sızdırmak gösterildi. Yaşananlara isyan eden Barut, 30 kişi ile birlikte Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ve üyesi olduğu CHP'den istifa etti.

"GÖRÜNTÜLERİ BENİM SIZDIRMAMA GEREK VAR MI?"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne süren Barut, "Saldırıya uğrayan ben, disipline giden ben. Üstü kapatılmaya çalışılan olayın kamera kayıtlarını basına sızdırdığım ile ilgili suçlu gösterilen yine ben. Basına açık olan, basın mensuplarının da olduğu bir yemekte görüntüleri benim sızdırmama gerek var mı? Burada mağdur olan biri varsa o da benim. Bu hadise yaşandıktan sonra olayın üzeri kapatılmaya çalışıldı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

İzmir'deki yumruklu saldırı CHP'de toplu istifa getirdi

"CHP İÇERİSİNDE BAZI KİŞİLER, ATATÜRK'ÜN IŞIĞINDA YÜRÜMÜYOR"

CHP'nin her kademesinde bazı kişilerin Atatürk'ün ışığında yürümediğini gördüğünü söyleyerek, beraberindeki 30 kişiyle birlikte partiden istifa ettiğini açıklayan Barut, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunan bazı kişilerin düşüncelerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilerlemediğini görüyoruz. 10 yaşından beri bayrağını gururla salladığım ve hiçbir beklenti durumunda bulunmadığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugünden itibaren 30 yol arkadaşımla birlikte istifamı vermiş bulunuyorum. 'Hak, hukuk, adalet' diye bağırdığımız bu dönemde parti içerisinde demokrasinin bir an önce gelmesi temennisiyle" dedi.

YORUMLAR
500
İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Kiraz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'deki dayanışma yemeğinde gerçekleşen yumruklu saldırı CHP'de toplu istifa getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:24:53. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki dayanışma yemeğinde gerçekleşen yumruklu saldırı CHP'de toplu istifa getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement