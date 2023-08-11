İYİ Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimde iş birliği çağrısına yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısına yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimler öncesi siyaset arenasında kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. 2019'daki yerel seçimler ve son genel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı'nın iki ana partisini oluşturan İYİ Parti'nin bundan sonraki yol haritası merak konusu oldu. CHP ile yeni bir ittifaka sıcak bakmayan İYİ Parti'ye MHP'den çok konuşulacak bir çağrı geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik yerel seçimde ittifak çağrısını yayımladı. Mesajda, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına." ifadeleri yer aldı.

"KURUMSAL KİMLİĞİMİZİ HEDEF ALAN TALİHSİZ AÇIKLAMALAR"

İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamayı işaret etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bildiğimiz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

"AKŞENER MİLLETİMİZE KULAK VERECEĞİMİZİ İFADE ETMİŞTİR"

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

"TÜRKİYE SEVDALILARINI İYİ PARTİ'DE BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz:

"ROTAMIZ NET, PUSULAMIZ MİLLET"

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet! Saygılarımızla..."

GÖZLER AKŞENER'İN 26 AĞUSTOS'TA YAPACAĞI AÇIKLAMADA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap edeceğini söylemişti. Zorlu, "Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum." demişti.