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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafı ziyaret etti

29.11.2021 17:25

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Temasları kapsamında kentte bulunan Erbakan, teşkilat üyeleri ile kent merkezindeki tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Saray Camisi'nde öğle namazını kılan Erbakan, daha sonra beraberindekilerle merkeze bağlı Yurtbaşı beldesine geçerek esnaf ziyaretlerinde bulundu, partililerle buluştu.

Erbakan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinlediklerini belirtti.

Vatandaşlara partisinin hedeflerini ve geçmişte rahmetli Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Milli Görüş'ün yaptığı hizmetleri anlattıklarını ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

"1976-77 yıllarında Türkiye'nin doğusunda, batısında, her bir karışında 200'den fazla fabrikanın temelini attı. Diyarbakır'da TEMSAN, Ergani ve Van'da çimento fabrikası, Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki organize sanayi bölgeleri, Şırnak'ın Cizre ilçesinde azot ve gübre fabrikası. Neden attı bu temelleri, neden bunları hizmete soktu? Bu gençler bugün olduğu gibi işsiz kalmasın, 10 milyonluk işsizler ordumuz olmasın, 1,5 milyonluk üniversite diplomalı işsizler ordumuz olmasın, üretelim, ihraç edelim diye. Arkasından bugün Türkiye'nin her yerinde Erbakan Hoca'ya dua ediyorlar. O 54. Hükümet'teki maaş zamlarından dolayı, işçiye, memura, emekliye yüzde 100-200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı verdi. 100 alan Bağ-Kur emeklisi 420 almaya başladı, aldığı maaşa inanamadı. Çiftçiye yüzde 100-120, şeker pancarına yüzde 250 taban fiyatlarında artış sağladı. Dar gelirli milyonların cebine para girdi, alım gücü, refah seviyesi arttı. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde 11 ay gibi kısa bir sürede dar gelirlinin refah seviyesi bu kadar yüksek oranda artırılmadı."

Erbakan, 54. Hükümet döneminde dar gelirlilerin refah seviyesinin artması ve işsize iş imkanı olması için açılan fabrikalar ve sanayi tesisleri, üretime ve istihdama yönelik yatırımların Türkiye'nin her yerinde halen anlatılmakta olduğunu dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi olarak iktidara gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelere ilişkin iki kitap hazırladıklarını anlatan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tanesi 'Milli Kaynak Paketleri'. Bir senede 150 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz, devletin, milletin ve ülkenin malını satıp yok etmeden nasıl kaynak üretilecek, bu üretilen 150 milyar dolarla hangi tesis, hangi fabrika Türkiye'nin neresinde kurulacak, bu kitabın adı da '81 İlimize Yüzlerce Refah Projesi' kitabı. Türkiye'nin her karışında 634 tane tesisi kuracağız, bunun kitabını yazdık. Perşembe günü basın toplantısıyla bunun tanıtımını yaptık. Kaynağı bulacağı, aynen Erbakan Hocamızın yaptığı gibi zamsız, borçsuz, vergisiz, millete yük yüklemeden o kaynakla da 634 tane tesisi kurup bu 10 milyon işsize iş ve istihdam oluşturacağız. 1,5 milyon üniversite diplomalı gencimize iş ve istihdam imkanı oluşturacağız. ve yine o kaynakla gelir gelmez aynı Erbakan Hocamızın 1996'da yaptığı gibi işçiye emekliye, memura yüzde 70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız.

Yine o kaynak sayesinde çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, bütün bu girdiler, devletin desteğiyle en ucuz şekilde sağlanacak. İnşallah bütün ürettiği mahsule devlet tarafından alım garantisi verilecek. Bütün kotalar, ekime yönelik kısıtlamalar hepsi ortadan kaldırılacak. Tarımda hayvancılıkta ithalat değil, yerli üretim desteklenecek. Böylece yeniden o dar gelirli milyonların cebine para girecek."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafı ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafı ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafı ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafı ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafı ziyaret etti

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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