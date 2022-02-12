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Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü - Son Dakika

Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü

12.02.2022 20:21

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisinin temsilcilerinin daha önce gündeme gelen oturma krizini nasıl çözeceklerini merak konusuydu. Toplantı öncesi çekilen ilk fotoğraflarda yuvarlak masanın tercih edildiği ve herkesin eşit bir alana sahip olduğu görüldü. Öte yandan fotoğrafların birkaç farklı açıdan çekilerek paylaşıldığı görüldü.

2023'te gerçekleşecek olan Genel Seçimler için yol haritası belirlemek üzere 6 muhalefet lideri bu akşam bir araya geldi. Tarihi görüşmede liderlerin nasıl bir oturma düzenine sahip olacağı günlerdir merak konusuydu. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bu konuda "Hep birlikte bir yuvarlak masanın etrafında otururuz" yanıtını vermişti.

Akıllardaki tek soru yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü

KRİZ YUVARLAK MASA İLE ÇÖZÜLDÜ

Kılıçdaroğlu'nun ev sahibi olarak diğer parti liderlerini karşıladığı toplantıda oturma krizinin yuvarlak masa ile çözüldüğü görüldü. Tüm liderlerin masada eşit alana sahip olduğu görüşme öncesi paylaşılan fotoğrafların da farklı farklı açılardan servis edilerek kimsenin öne çıkmamasına dikkat edildi.

Akıllardaki tek soru yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü

3 DAKİKA GECİKMEYLE BAŞLADI

Ev sahibi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı saatinden yaklaşık yarım saat önce tesise geldi. Kılıçdaroğlu'na tesise girişte bir koruma aracı eşlik etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra sırayla tesise gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu karşıladı. Karamollaoğlu, saat 19.15'te başlayacağı duyurulan toplantıya 3 dakika gecikmeyle geldi. Tüm liderler koruma ekipleriyle tesise giriş yaptı.

Akıllardaki tek soru yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

6 muhalefet partisi liderinin yuvarlak masadaki çalışma yemeği saat 19.20'de başladı. Toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının yanında seçim sürecinde ittifak olanakları, seçimin kazanılması halinde parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ve cumhurbaşkanı adayını belirlenme yöntemlerinin de ele alınacağı belirtildi. Toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem metninin kamuoyuna nasıl ve ne zaman açıklanacağı da netleşmiş olacak.

Akıllardaki tek soru yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
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Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Seçimler, Yol Haritası, Muhalefet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü - Son Dakika
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