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SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur" diye bağırıldığı tutanağa geçti - Son Dakika
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SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur" diye bağırıldığı tutanağa geçti

Saadet Partili Bitmez, TBMM'deki konuşması sırasında fenalık geçirip yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan ve yoğun bakıma kaldırılan Bitmez'in sağlık durumu ciddiyetini korurken o anlar yaşanan bir diyalog olayın da önüne geçti. Bitmez'in yere yığıldığı esnada AK Parti sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur işte" diye bağırıldığı duyulurken, bu sözler TBMM tutanaklarına geçti.

12.12.2023 - 15:42,  Güncelleme: 15:56
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Saadet Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken bir anda fenalık geçirip yere yığıldı. Düşerken kafasını birkaç kez merdivenlere vuran Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kendisine yol boyunca kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

SAADET PARTİLİ VEKİL YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından 'Allah'ın gazabı böyle olur' sesleri yükseldi

MECLİS TUTANAKLARINA GEÇEN OLAY DİYALOG

SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Meclis'te korku dolu anların yaşandığı dakikalarda dikkat çeken bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından 'Allah'ın gazabı böyle olur' sesleri yükseldi

"VİCDAN AZABINDAN KURTULSANIZ, TARİHİN AZABINDAN KURTULAMAZSINIZ"

T24'ün haberine göre iktidarı İsrail'le ticareti devam ettirmekle suçlayan Bitmez konuşmasını, "Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız" diye bitirdikten sonra Genel Kurul'u selamladı. Bu sırada konuşma sırasında, "Yazıklar olsun sana" diye bağıran AK Partili Özlem Zengin, "Siz öyle olacaksınız" tepkisini verdi.

SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından 'Allah'ın gazabı böyle olur' sesleri yükseldi

"ALLAH'IN GAZABI BÖYLE OLUR İŞTE"

Bitmez, Genel Kurul'u selamladıktan hemen sonra yere düştü ve bayıldı. Tutanağa, AK Parti sıralarından bu esnada "Allah'ın gazabı böyle olur işte, Allah'ın gazabı" diye bağırıldığı geçildi. Bitmez'e milletvekilleri ve sağlık ekibi müdahale ederken, birleşime 20 dakika ara verildi.

SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından 'Allah'ın gazabı böyle olur' diye bağırıldığı tutanağa geçti
SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından "Allah\'ın gazabı böyle olur" diye bağırıldığı tutanağa geçti
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Hasan Bitmez, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından 'Allah'ın gazabı böyle olur' diye bağırıldığı tutanağa geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: SP milletvekili Bitmez yere yığılırken AK Parti sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur" diye bağırıldığı tutanağa geçti - Son Dakika
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