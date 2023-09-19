Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş tutuklandı - Son Dakika

Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş tutuklandı

Son Güncelleme: 19.09.2023 21:39

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü'nün öldürülmesi talimatını vermek ve "suç örgütü kurmak" suçundan 8 yıldır aranan ve Antalya Alanya'da yakalanan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş tutuklandı.

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan ve Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanan Şerafettin Dadaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Dadaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan sevk edildiği Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

8 YILDIR ARANIYORDU

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün 2015'te iş yerine giderken pusu kurularak öldürülmesi talimatını vermek ve "suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan Dadaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Suç, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş tutuklandı - Son Dakika
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