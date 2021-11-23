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Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak - Son Dakika

Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak

23.11.2021 09:54

İçişleri Bakanı Soylu 2022 bütçe görüşmelerinde muhalefet kanadından gelen "mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiaları üzerine, "Devletin kayıtlarında var açığa çıkacaktır, ama o zaman siz açığa düşmeyin" açıklamalarında bulundu.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 20202 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Soylu, burada milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"DEVLETİN KAYITLARINDA VAR, AÇIĞA ÇIKACAKTIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkında iddialarına ilişkin "Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun." demişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'ya yönelik çağrısında Peker'den kimin para aldığını açıklamasını istemişti. Komisyonda on bin dolar konusunda da konuşan Soylu, "Devletin kayıtlarında var açığa çıkacaktır. Ama o zaman siz açığa düşmeyin" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak

"KORKMAZ'LA AKŞAM SEFASI YAPAN ARKADAŞLARINIZA SORACAKSINIZ"

Sezgin Baran korkmaz konusunda ise Bakan Soylu şunları söyledi: "Kendi grubunuzdaki arkadaşlarınıza soracaksınız. Onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber akşam sefası yapan arkadaşlarınıza soracaksınız. Hayatımdaki en şerefli meselesi suç örgütleri ile mücadeledir"

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda, "İlk önce FETÖcülerin sonra organize suç çetelerinin ardından sosyal medyada kendi görüşlerini beyan ettiğini söyleyen kiralık kalemlerin ardından kaldığımız Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledir. Okul önleri, parklar problemliydi. Zombi gibi çocuklar milletin önünden geçiyordu. Doğu ve güneydoğuda PKK'ya uyuşturucudan ticaret hakkı vermeyen bunu her bir narko terörizm hem kendi gençliğine saldırı olarak gören Türkiye büyük bir mücadele verdi. Kimin ayağına bastıysak FETÖ, kimin ayağına bastıysak PKK, kimin ayağına bastıysak hepsi Türkiye'yi hedef almış yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi Türkiye'yi narko terörle suçlamaktadırlar. Böyle bir iddia Avrupa'da ve dünyada yok. Böyle bir iddianın sahibi FETÖ ve organize suç lideri. Peki Meclis niye bunun peşine takılır anlamıyorum defalarca cevap verildi. Binlerce kez cevap verildi. Geçen sene 10 Haziran'da bu açıklama yapıldıktan sonra bizim Narkotik Daire Başkanlığı video konferans ile Kolombiya makamları ile iletişime geçiyor ve kime geliyor, bu biz buna müdahale edelim diyorlar, adli yardımlaşma kabul edilmiyor" dedi.

Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Türkiye, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak - Son Dakika
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