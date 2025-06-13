Suriye'ye Gönüllü Dönüş 273 Bini Aştı - Son Dakika
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Politika

Suriye'ye Gönüllü Dönüş 273 Bini Aştı

Suriye\'ye Gönüllü Dönüş 273 Bini Aştı
13.06.2025 14:15
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 8 Aralık'tan bu yana Suriye'ye dönenlerin sayısının 273 bini aştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 273 bini aştığını söyledi.

Gaziantep'te Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkez Binası'nın açılışında konuşan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi, Türk Kızılay ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde yürütülecek projenin diğer illere örnek olacağını belirtti.

Türkiye'nin tarihine ve medeniyetine yakışır bir imtihanı Suriye'de verdiğini anlatan Yılmaz, "Uzun yıllar zalim bir rejimden kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Bütün provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı millet olarak devlet olarak çok tarihi bir tutum sergiledik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda zaman zaman siyasi bedeller ödeme riskiyle karşı karşıya olmasına rağmen çok kararlı bir duruş sergiledi." dedi.

"İnsanlığa güzel bir örnek teşkil ettik"

Esed rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Belki uzun dönem bunun sıkıntı ve sorunlarını yaşadık ama önümüzdeki nesiller boyunca ülke ve millet olarak bunun faydalarını göreceğiz. Hem kardeşliğimiz ve güvenliğimiz açısından hem de tüm bölgenin kalkınması, daha hızlı bir şekilde gelişmesi bakımından bunun çok yönlü faydalarını önümüzdeki nesiller boyunca göreceğiz. İnsanlığa güzel bir örnek teşkil ettik, dünyada şu anda en büyük sorunlardan biri göç meselesi ve bu konuda Türkiye modeli, Gaziantep modeli tüm dünyaya örnek model diye ifade etmek istiyorum."

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve egemenliğinden yana olduğunun altını çizen Yılmaz, Suriye'nin bir an önce tüm kesimleri kapsayan siyasi bir şemsiye altında kurumsal yapılanmasını geliştirmesini, fiziki altyapısını tamir etmesini, ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmasını beklediklerini söyledi.

8 Aralık'tan bu yana 273 bini aşkın Suriyeli ülkesine döndü

Suriye'de uzun yıllardır kullanılmamış bir potansiyel olduğuna değinen Yılmaz, gelecek yıllarda istikrar içinde bir Suriye'nin çok hızlı büyüyeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Suriye yeniden yapılandıkça, güvenlik şartları iyileştikçe, altyapısı ve sosyoekonomik ortamı iyileştikçe Suriyeli kardeşlerimiz daha fazla gönüllü olarak döneceklerdir. Aslında bu süreç Türkiye'nin Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğu güvenli bölgelerle zaten başlamıştı. O tarihten bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndüler. Bu süreç 8 Aralık'tan sonra hızlandı, 8 Aralık'tan bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanlar 273 bini aşmış durumda. Önümüzdeki yaz dönemi, okulların kapanmasıyla yine Suriye'deki gelişmelerle bu sayı hızla artacaktır diye bekliyoruz."

Yılmaz, Suriyelilerin göç ettiği Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden de geri dönüşlerinin hızlandığını anlattı.

Açılışı gerçekleştirilen Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkez Binası'nda, Suriye'ye gönüllü geri dönüş süreci hakkında bilgi almak isteyen, hazırlık aşamasında olan ya da dönüş sonrası destek talebinde bulunanların bilgi alabileceğini ifade eden Yılmaz, "Merkezde bilgilendirme ve danışmanlıktan hukuki yönlendirmeye, psikososyal destekten dil eğitimlerine, kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi hassas gruplara özel hizmetlerden lojistik ve teknik planlamaya, geri dönüş sonrası uyumdan sosyoekonomik güçlendirmeye kadar pek çok başlıkta destekler sunulacak ve yönlendirmeler yapılacaktır." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın konuşmalarının ardından binanın açılış kurdelesi kesildi.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve diğer ilgililer katıldı.

Yılmaz, programın ardından Şahinbey Millet Camisi'nde cuma namazını kıldı, namaz sonrası Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Kaynak: AA

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