Tahliye olan Zeydan Karalar\'dan ilk açıklama

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması görüldü.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA TAHLİYE KARARLARI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, 3 kişinin tahliyesini, 30 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarına ilişkin avukatlarına söz verdi.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduğunu ve haklarındaki delillerin toplandığını ifade etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

ZEYDAN KARALAR VE 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

KARALAR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi. Gazetecilere konuşan Karalar şunları söyledi: "Orada bıraktığım başkanlarıma selamlarımı iletmek istiyorum. Bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Onları orada bırakıp çıkmak hakikaten buruk bir sevinç ama böyle oluyor. Ben onların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Çünkü duruşmaların hepsini izledim, dinledim.

Bizi yalnız bırakmayan, İl Başkanıma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, diğer siyasi partilerin milletvekili, başkan yardımcıları bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Ben hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum.

Bu duruşmada tahliye kararı bekliyordum. Bu bir ara karar, 20'sinde nihai karar verecekler. Oradan da sanıyorum tahliyeler bekliyoruz, olacak gibi görünüyor."

HEMEN ADANA'YA DÖNÜYOR

Karalar, bir gazetecinin "Adana'ya dönecek misiniz?" sorusu üzerine de hemen kente gideceğini belirtti. Başta bu gece Silivri'de kalıp yarın dönmeyi düşündüğünü söyleyen Karalar belediyenin önünde 10 bin kişinin kendisini beklediği bilgisinin iletildiğini ifade etti ve "Hemen dönmemem onlara saygısızlık olur." dedi.