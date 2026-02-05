Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Haberin Videosunu İzleyin
Tahliye olan Zeydan Karalar\'dan ilk açıklama
05.02.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tahliye olan Zeydan Karalar\'dan ilk açıklama
Haber Videosu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında mahkemenin tahliyesine karar verdiği Zeydan Karalar, cezaevinden çıkmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Karalar, ''Bu duruşmada tahliye kararı bekliyordum. Bu bir ara karar, 20'sinde nihai karar verecekler. Oradan da sanıyorum tahliyeler bekliyoruz, olacak gibi görünüyor.'' dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması görüldü.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA TAHLİYE KARARLARI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, 3 kişinin tahliyesini, 30 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarına ilişkin avukatlarına söz verdi.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduğunu ve haklarındaki delillerin toplandığını ifade etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

ZEYDAN KARALAR VE 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

KARALAR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi. Gazetecilere konuşan Karalar şunları söyledi: "Orada bıraktığım başkanlarıma selamlarımı iletmek istiyorum. Bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Onları orada bırakıp çıkmak hakikaten buruk bir sevinç ama böyle oluyor. Ben onların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Çünkü duruşmaların hepsini izledim, dinledim.

Bizi yalnız bırakmayan, İl Başkanıma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, diğer siyasi partilerin milletvekili, başkan yardımcıları bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Ben hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum.

Bu duruşmada tahliye kararı bekliyordum. Bu bir ara karar, 20'sinde nihai karar verecekler. Oradan da sanıyorum tahliyeler bekliyoruz, olacak gibi görünüyor."

HEMEN ADANA'YA DÖNÜYOR

Karalar, bir gazetecinin "Adana'ya dönecek misiniz?" sorusu üzerine de hemen kente gideceğini belirtti. Başta bu gece Silivri'de kalıp yarın dönmeyi düşündüğünü söyleyen Karalar belediyenin önünde 10 bin kişinin kendisini beklediği bilgisinin iletildiğini ifade etti ve "Hemen dönmemem onlara saygısızlık olur." dedi.

Zeydan Karalar, İhsan Aktaş, Politika, Karalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123456Aa 123456Aa:
    dışarda olman aklandigin anlamına gelmiyor. 23 44 Yanıtla
    Vakkas Can Vakkas Can:
    herkes biliyor suçsuz olduğunu emin ol 0 0
  • atilla.sen35 atilla.sen35:
    Doğru,ancak geç kalan adalet!... 34 17 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    Geçmiş olsun başkan. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma adeti vardır. Yalanlar, yanlışlar, sahtekarlar her zaman kaybeder IYILER HEP KAZANIR 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:53:46. #7.11#
SON DAKİKA: Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.