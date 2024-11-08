Tatar, Samsun'daki Bağları Vurguladı - Son Dakika
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Politika

Tatar, Samsun'daki Bağları Vurguladı

Tatar, Samsun\'daki Bağları Vurguladı

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs ve Türkiye arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.

08.11.2024 17:33
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisini aslen Samsun Çarşambalı koruma polislerinin koruduğuna dikkat çekerek, "1974'ten sonra KKTC'ye yerleşmişler ve o iki koruma polisi benim yanımda, beni korumaktadır. Buraya onlarla gelmemin çok büyük bir anlamı ve mesajı vardır" dedi.

Samsun'da temaslarını sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileriyle birlikte yemek yedi. Buradaki yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Tatar, Samsun'a aslen Çarşambalı olan 2 koruma polisi ile geldiğine dikkat çekerek, "Bugün Samsun'da bana eşlik eden 2 koruma polisimin aileleri Samsun'un Çarşamba ilçesinden. 1974'ten sonra KKTC'ye yerleşmişler ve o 2 koruma polisi benim yanımda, beni korumaktadır. Bugün bana eşlik eden Ergin ve Turgay'a teşekkür ediyorum. Buraya onlarla gelmemin çok büyük bir anlamı ve mesajı vardır. Biz et ve tırnak olarak geleceğe birlikte yürüyeceğiz. İşte bu KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bir birlikteliği ve anlamı çok büyük olan bir olaydır. 'Polislerime bir gün Samsun'a gideceğiz, sizler de benim geleceksiniz' demiştim. Allah nasip etti ve bugün Samsun'a geldik" diye konuştu.

Adada Türk halkının kendi devleti ile bağımsız olarak gelecek mücadelesi verdiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "2 devletli siyaset izlemekteyiz. Bu siyasette Kuzey'deki Türk devleti, KKTC bağımsız bir devlettir, özgür bir devlettir ve Kıbrıs Türk halkı kendi hürriyeti ile geleceğe yürümektedir. Bunun anlamı çok büyüktür" şeklinde konuştu.

Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz 50 yıldır, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra orada oluşturulan düzende, barışta, huzurda burnumuz kanamadan yaşamaya devam ediyoruz. Biz Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve huzurun ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdeniz. 1974 öncesinde binlerce kaybımız oldu. İnsanlarımız evlerinden alıp, götürülmüş, kurşuna dizilmiştir. Böylesine mezalimle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk halkı kendi güvenliğinden asla taviz vermemelidir. Onun için Mehmetçiklerin Kıbrıs'a çıkmasının üstünden 50 yıl geçmiştir ama oradaki kolordumuz da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve güven devam etmektedir. Güney Kıbrıs'a da bir kez daha sesleniyorum. Oradaki Mehmetçikler, mücahitler esas itibari ile sadece bizim güvenliğimiz, huzurumuz için değil, aynı zamanda Güney'de yaşayan Rum halkının da barışı, huzuru ve güvenidir. Biz Mehmetçiklere, gazilerimize bir kez daha minnet duygularımızı ifade ediyoruz."

"Bizi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden hiçbir zaman kopartamayacaksınız"

Yapılan tüm teklif, oyun ve entrikalara rağmen Türkiye'den hiçbir zaman kopmayacaklarını ve adadaki tek devlet anlayışını kabul etmeyeceklerini yineleyen Tatar, "Batılılara, Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ta bir anlaşma için beni zorladıklarında gerek Avrupa'nın merkezinde gerek New York'ta gerek Londra'da kendilerine ne diyorum biliyor musunuz? Ben devletimden vazgeçmem, Bana Rauf Denktaş, egemenlikten bahsetmişti, 'asla devletinden de egemenliğinden de vazgeçmeyeceksin' demişti. Bizi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden hiçbir zaman kopartamayacaksınız, diyorum. Çünkü aramızda kadim, kutsal ve önemli bağlar vardır. Bu çağda bu bağlar, maneviyat daha da güçlenmektedir. Birlikte geleceğe yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar'a konuşmasının ardından gaziler tarafından kalpak hediye edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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