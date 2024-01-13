Tatvan'da Gazze için ateşkes yürüyüşü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için ateşkes yürüyüşü yapıldı.

İbadullah Camii kapısında bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar 'Gazze İçin Acil Ateşkes' sloganıyla yürüyüş yaptı. Tatvan Yaşam AVM önüne kadar yürüyen kalabalık burada tekbirler getirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Gazze'de sergilenen soykırıma Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında ses çıkaran kimsenin olmadığını ifade ederek, " Dünya'nın gözü önünde, yaklaşık iki buçuk aydır çok hain, çok merhametsiz, çok vicdansız bir operasyon düzenleniyor. Filistin topraklarında, Gazze topraklarında masum siviller, minnacık çocuklar demeden insafsızca, vicdansızca, hunharca bir soykırım dünyanın gözünün önünde maalesef sergileniyor" dedi.

Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen askerler ve Gazze'de şehit düşenler için duaların okunduğu yürüyüşe AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, HÜDAPAR Bitlis İl Başkanı Cengiz Karakaya, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz'ın yanı sıra STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.