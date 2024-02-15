Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel: "26 Şubat'ta Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacak"

26 Şubat'taki sunumu Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı yapacak. Özellikle İsrail'in hukuk dışı eylemlerinin sonuçlarına yönelik bir sunum olacak"

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Cüneyt Yüksel, "26 Şubat'ta Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacak" dedi.

Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile basın toplantısı düzenledi. Yüksel toplantıda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasında alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin konuştu.

Yüksel, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki 4 taburunun yok edilmesi ve buradaki nüfusun çıkarılması" için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiğini anımsatarak, 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'ın şu anda derme çatma çadırlarda Gazze nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını söyledi. Yüksel, "Uluslararası Kızılhaç Komitesinin açıkça belirttiği gibi Refah'taki Filistin nüfusunun tahliyesi gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Zira halkın gidecek başka bir yeri artık yoktur. Refah'ta artan düşmanlıklar insani müdahaleyi çökertebilecektir. Bundan sonra yaşanacakların en kötü kaosların ötesinde olacak. Refah'a yönelik benzeri görülmemiş insani saldırının, hem soykırım sözleşmesini hem de mahkemenin 26 Ocak'taki ihtiyati tedbirlere dair kararının ciddi ve telafisi olmayan şekilde ihlal edilmesiyle daha da büyük çaplı ölümlere yol açacak. Uluslararası Adalet Divanı, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail'in işgal ettiği Filistin toprakları, politika ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlar konusunda davanın devam ediyor. 26 Şubat'ta Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacak" dedi.

İhtiyati tedbir kararına ilişkin soruya Yüksel, "26 Şubat'taki sunumu Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı yapacak. Özellikle İsrail'in hukuk dışı eylemlerinin sonuçlarına yönelik bir sunum olacak. Türkiye de o noktada bunların hukuk dışılığını belirtecek bir sunum yapacak" dedi.