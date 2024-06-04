TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Türkiye'nin UAD'deki 'soykırım' davasına müdahilliği için ilk resmi işlem yapıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Türkiye'nin UAD'deki 'soykırım' davasına müdahilliği için ilk resmi işlem yapıldı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Türkiye\'nin UAD\'deki \'soykırım\' davasına müdahilliği için ilk resmi işlem yapıldı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) "soykırım" davasına müdahilliği için "nota" yollanmasıyla bu talebe ilişkin ilk resmi işlemin kayıt altına alındığını bildirdi.

04.06.2024 15:04
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) "soykırım" davasına müdahilliği için "nota" yollanmasıyla bu talebe ilişkin ilk resmi işlemin kayıt altına alındığını bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde UAD'de açtığı "soykırım" davasına Türkiye'nin müdahillik için nota yollamasını değerlendirdi.

Gazze Şeridi ve Refah'ta devam eden soykırım suçu teşkil eden eylemler ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan insani felakete ilişkin İsrail'in ve İsrailli yetkililerin hukuk önünde cezalandırılması yönündeki çabalarını sürdürdüklerini ifade eden Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan müdahillik talebi kararının, Lahey Büyükelçiliğince 31 Mayıs'ta "nota" ile Uluslararası Adalet Divanı Sekreteryasına bildirildiğini aktardı.

Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"Divan Sekreteryasına iletilen bu nota ile ülkemizin davaya müdahale talebine ilişkin beyanı ve beyanın eklerinin müteakiben iletileceği belirtilmiştir. Bu sayede, Divan nezdinde devam eden soykırım konulu davaya müdahillik talebimize ilişkin ilk resmi işlem kayıt altına alınmıştır. Türkiye olarak, İsrail aleyhinde yürütülen davada sürecin doğru yönde ilerlemesini temenni ediyoruz. Soykırım suçu teşkil eden eylemlerine fütursuzca devam eden İsrail'in, her yeni gün uluslararası hukuk ihlali gerçekleştiren İsrailli yetkililerin hukuk önünde cezalandırılması amacıyla süreci titizlikle takip etmekteyiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz, uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almış, bağımsız ve egemen Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin davasının takipçisi olmaya her türlü mecrada devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Türkiye'nin UAD'deki 'soykırım' davasına müdahilliği için ilk resmi işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Türkiye'nin UAD'deki 'soykırım' davasına müdahilliği için ilk resmi işlem yapıldı - Son Dakika
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