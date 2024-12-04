TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı Uslu, "COP16 16. Taraflar Konferansı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı Uslu, "COP16 16. Taraflar Konferansı"nda konuştu Açıklaması

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı Uslu, "COP16 16. Taraflar Konferansı"nda konuştu Açıklaması

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak iklim değişikliği hususunda hassasiyetle çalışıyoruz.

04.12.2024 16:18
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TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak iklim değişikliği hususunda hassasiyetle çalışıyoruz." dedi.

Uslu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) 16. Taraflar Konferansı'nda konuştu.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi ile Türkiye'nin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı yaptığı çalışmaları anlatan Uslu, Türkiye'nin başlattığı ve dünyada ilgi gören "Sıfır Atık Projesi"nin önemli bir proje olduğunu söyledi.

Uslu, "Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak iklim değişikliği hususunda hassasiyetle çalışıyoruz. Gerek sıfır emisyona ulaşma gerek yeşil dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, su kaynaklarının korunması ve su verimliliği çalışmalarımız devam ediyor. " dedi.

Türkiye'de son 20 yılda 7 milyarın üzerinde fidan dikildiğini aktaran Uslu, Türkiye'nin, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında çevre konusunda hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayan Atay Uslu, Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'nin, küresel bir model haline geldiğini ifade etti.

Sıfır Atık Projesi'nin, Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından "Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldüğünü belirten Uslu, "Sıfır Atık Projesi, dünya çapında çok büyük bir çevre hareketi projesidir. Sıfır Atık Projesi, denizleri, suyu, toprağı, havayı korumak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla sınırların ötesinde bir etki oluşturmuştur ve geniş kitleler tarafından başarıyla uygulanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çevrenin ve dünyanın miras değil çocukların emaneti olduğunun altını çizen Uslu, bu emaneti korumak için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı Uslu, 'COP16 16. Taraflar Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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