TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu\'nu ziyaret etti
25.02.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup başkanvekilleriyle görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup başkanvekilleriyle görüştü.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na destek veren siyasi parti gruplarına yaptığı ziyaretleri AK Parti Grubu'yla sonlandırdı.

AK Parti Grup Başkanı Güler'in Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve Grup başkanvekilleri de yer aldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu'na destekleri, konuyu devlet politikası haline dönüştüren kararlılığı dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Terör dolayısıyla büyük bedeller ödendiğini vurgulayan Kurtulmuş, yapılan çalışmayla terörün Türkiye'nin gündeminden kaldırılacağını ümit ettiğini söyledi.

Komisyon çalışmaları çerçevesinde verimli tartışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Kurtulmuş, zıt fikirlere sahip insanların yan yana oturup görüşlerini dile getirdiğini belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Umut Anneleri ile şehitlerimizin, gazilerin ailelerinin yan yana oturduğu oturumda 'Biz çocuklarımızı gömdük, bundan sonra toprağa çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz' iradesi, aslında bu komisyondaki dinleme faslının mottosu olarak önümüze çıkan temenniydi. Türkiye'nin tamamına yakını bu işin artık sona erdirilmesi, bir daha Türkiye'nin hiçbir evladının toprağa düşmemesi, ölmemesi, öldürülmemesi üzerinde hemfikirdir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın insiyatifiyle, öncülüğüyle başlayan bu devlet politikası Meclis'imizde kurulan bu komisyonla birlikte bir millet politikası haline dönüştürülmüş oldu. Birçok çatışma çözümlerinde parlamentolar ya devreye çok geç girerler ya da parlamentolarla birlikte 'üçüncü göz' adı verilen başka ülkelerin takip ve murakabe fonksiyonları devreye girer. Aslında bu komisyonun kurulmasıyla birlikte bir parti hariç bütün siyasi partilerin destek vermesiyle Türkiye'de milli irade ve milli iradenin tecelligahı olan TBMM, bu meselenin tek sahibi, yegane meşru sahibi olduğunu ortaya koydu."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının demokratik anlayış içerisinde yapıldığını belirtti.

"86 milyonumuzun teröre, silaha asla tahammülü yoktur"

Komisyondaki milletvekillerinin farklı fikirlerine rağmen kırıcı, yıkıcı söz sarf etmediğini anlatan Kurtulmuş, herhangi bir tartışmanın olmadığı müzakerelerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Komisyondaki milletvekillerinin fedakarca çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, AK Parti Grubu'na destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu demokratik başarıdır, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ortaya konulmasıdır. Bundan sonra, komisyonda dile getirilen hususların süratle, yine ortak şekilde, anlayış birliği içerisinde gündeme gelmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin yapılarak Türkiye'nin artık bu meseleyi konuşmadığı, sadece sonuçlarını ortadan kaldırdığı, Türkiye'nin her yerinde, her köşesinde huzurun, barışın, esenliğin, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bu işin olmasını isteyenler olduğu gibi olmamasını isteyenlerin de bulunduğunu biliyoruz. Onların birtakım provokasyonlarla, birtakım karalama faaliyetleri ve bu yolu berhava edecek birtakım girişimlerde bulunması mümkündü ama çok şükür bu da olmadı. Devletin ilgili bütün kurumları bu sürece aynı zamanda vaziyet ederek büyük eş güdüm içerisinde süreç yürütüldü, bundan sonra da yürütülecektir. Artık Türkiye'de 86 milyonumuzun teröre, silaha asla tahammülü yoktur. Sözün gücüne inanan güçlü demokrasi geleneğine sahibiz. Kimin ne sözü varsa buyursun siyaset meydanında konuşsun, söylesin. Sözün gücü, her türlü dünyanın en gelişkin silahının tesirinden bile daha tesirlidir."

Ramazanın barış ve huzur ortamının Türk-Kürt kardeşliğinin, 86 milyonun birliğinin, beraberliğinin simgesi olacağını vurgulayan Kurtulmuş, iftar ve sahurlarda kurulan sofraların kalıcı dostluğun da nişanesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Kurtulmuş, "Zor bir çalışmaydı, geride kaldı ama bundan sonra daha zor bir sürecin önümüzde olduğunu söylemek isterim. Aynı kararlılık ve eş güdüm içerisinde çalışıldığı takdirde burada sonuç alacağımızı ve tamamıyla bu meselenin geride kalacağına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür

AK Parti Grup Başkanı Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu sunduğunu hatırlattı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, komisyon sürecinde yol haritası sunma noktasında katkılar sağladığını vurgulayan Güler, "Komisyonda 4 bin 200 sayfa tutanak tutuldu. Çok ciddi çalışma ortaya konuldu. Burada en büyük pay, uzlaştırıcı ve yapıcı tutumuyla Meclis Başkanı'mız Sayın Numan Kurtulmuş'undur. 50 yıllık belayı, ülkemizin terör meselesini çözmek, yapıcı tutum sergilemek ve emek sarf etmek çok kıymetli. Siyasi parti gruplarına, parti genel başkanlarına, koordinatör grup başkanvekillerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Abdullah Güler, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:43
Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF’ye başvuru yaptı
Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF'ye başvuru yaptı
17:26
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
17:09
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 18:58:49. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.