TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur" - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur.

04.10.2024 22:53  Güncelleme: 23:00
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur. Ama bütün meseleyi Netanyahu ve çetesine yıkarak bu soruna çözüm bulunamayacağı aşikardır"

Esenler Belediyesi'nin Türk bestekar Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfettiği 2024-2025 Kültür- Sanat Sezonu açıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen açılışa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve davetliler katıldı. Sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismi bir araya getirecek program, Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin bestelerinin icra edileceği "Öz Musikimizden Sesler" konserine de ev sahipliği yaptı.

"İsrail Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur"

Açılışı programında konuşan Kurtulmuş, "Böylesine önemli bir tarihi mekanda dünyanın en büyük kültür ve medeniyeti olan İstanbul'da böyle bir toplantının yapılmasına da çok ciddi önem ad vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İstanbul bizim büyük medeniyetimizin önemli cazibe merkezlerinden birisi ve aslında dünyanın başkenti olmuştur. Dünyanın çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu büyük kaosların alt üst oluşların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Hiç şüphesiz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki insanlık tarihinde belki de karşı karşıya kaldığı en zor meydan okumalar en zor problemlerin yaşandığı çözümsüz görülen çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemdeyiz. Her birimizin içini kanatan her gün onlarca kardeşimizin şehit olmasını vesile olan başta Gazze olan katliam soykırım olmak üzere İslam dünyasını üzerinde yoğunlaşmış olan bu krizlerin soykırımların bugünkü küresel sistem içerisinde de bir şekilde çözülmesi mümkün değildir. İsrail Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur. Ama bütün meseleyi Netanyahu ve çetesine yıkarak bu soruna çözüm bulunamayacağı aşikardır. Bütün bu topraklardan kendisinden olmayan kimsenin kalmaması için artık altın vuruşu yakmak istiyorlar. Ama böylesine insanlıktan nasibini almamış bir yönetimin yanında arkasında duran dünyanın koca ülkelerinin yöneticilerine ne demeli. Uluslararası sitemi hiç yok sayan yerle bir eden Adalet Divanın, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyini, Birleşmiş Millet kararlarını hiçe sayarak kural bazlı sistemi yıkan bu Netanyahu ve çetesine bu canavarlaşmış teröristleşmiş olan hükümeti anlıyoruz ama onlara bani olmayanlara ne denmeli" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da kültürel etkinliklerde salon doluluğunda en yüksek biziz. Bütün kültür sezonu boyunca tıklım tıklım doludur"

Programın açılış konuşmasını yapan Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu, "Aslında bir kültür sezonu açılışı olduğunda, belki bu sezonu açarken çok eğlenceli farklı bir atmosferde yapmak gerekir. Ama içinde yaşadığımız dünya çivisi çıktığı için her birimiz aslında nefes alırken kendimizi anlatırken yüreğimizin yarısından daha fazla Gazze, Filistin'de olduğunu bilerek yaşamaya çalışıyoruz. Yeryüzünde insanlığın onurun nasılda ayaklar altına alındığını, özellik Müslümanların ne kadar ötekileştirmek istendiğini bir tarafta yüreğimizin vazgeçilmez parçası içerisinde hissederek yaşıyoruz. Bunun için sözlerime Gazze'deki kardeşlerimize, şehitlerimize Filistin'deki kardeşlerimize İsrail ile bombalar tarafından ölen bütün kardeşlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. İstanbul'da kültürel etkinliklerde salon doluluğunda en yüksek biziz. Bütün kültür sezonu boyunca tıklım tıklım doludur. 2009 yılında kültürel etkinlikler için 250 koltuğu olan Esenler bugün yaklaşık 11 bin koltukla kültürel faaliyetlerini yapmaktadır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'İsrail Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur' - Son Dakika

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