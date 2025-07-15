TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması

15.07.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma ruhunun önemine işaret ederek, "Şimdi milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da ileriye götürerek, Türkiye'nin tam manasıyla bir terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak, bütün terör örgütlerinin geride kaldığı, silahların geride kaldığı,...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma ruhunun önemine işaret ederek, "Şimdi milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da ileriye götürerek, Türkiye'nin tam manasıyla bir terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak, bütün terör örgütlerinin geride kaldığı, silahların geride kaldığı, tam manasıyla barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin bir yönüyle büyük bir kahramanlık, diğer yönüyle de büyük bir ihanet gecesi olduğunu belirtti.

TBMM'de, her siyasi partiden milletvekilinin dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın çağrısı üzerine toplanıp demokrasiye, özgürlüğe ve TBMM'nin temsil ettiği milli iradeye sahip çıkmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, sokaklarda sağa sola bakınmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sizleri illerin meydanlarına davet ediyorum" çağrısına uyarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur ve kararlı duruşuna cevap vererek, meydanları dolduran milletin cesareti ve dik duruşu sayesinde o akşam ülkenin her yerinde büyük kahramanlık destanı yazıldığını söyledi.

"Ne yazık ki bu ülkenin her yerinde o akşam, ihanetin zirvesi olan nice hainlikle de şahit olduk." diyen Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesini; canlarını ortaya koyarak ve şahadet mertebesine ulaşarak bir zafere dönüştüren bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O akşam, kahramanlıklarla ihanet karşı karşıya idi. O akşam her türlü zorluğu göz önünde bulundurarak tankların karşısına çıkanlarla silahların arkasına gizlenenler arasında bir mücadele oldu. O akşam, gerçekten milletine bağlılığını ve kendi milli değerlerine sahip çıkmayı hayatının merkezine koyanlarla milletine karşı oluşturulan kumpasın piyonları arasında bir mücadele söz konusuydu. Dolayısıyla o akşamı iki yönüyle de unutmayacağız, unutturmayacağız ve kıyamete kadar hatırlayacağız. Çünkü 15 Temmuz, bu milletin milli hafızasına kazanmış bir büyük kahramanlık destanıdır ve bu destana hep birlikte sahip çıkmak hepimizin vazifesidir."

"Sadakati ne karanlık locada ne sahte hocada arayan milletin evlatlarına devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır"

15 Temmuz'dan milletçe ve devletçe büyük derslerin çıkarıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Her şeyden evvel 15 Temmuz'dan önce bu devletin içerisinde gizlenmiş olan ve belli bir noktaya, belli bir merkeze bağlı olanların ortaya koyduğu ihanet, tesadüfen ortaya çıkmış bir ihanet değil yıllar içerisinde hazırlanmış bir ihanetti. 15 Temmuz'dan sonra ehliyet, liyakat ve sadakat çerçevesinde devletin yeniden yapılanmasına, tabiri caizse şahit oluyoruz. Bu noktada da büyük bir mesafe aldığımızı, bu temizlenme yapıldıktan sonra millete sadakatten başka sadakati kabul etmeyen, sadakati ne karanlık locada ne sahte hocada arayan milletin evlatlarına devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un, kurallara dayalı bir sistemin ve demokrasi bilinci yüksek bir topluluğun ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kere daha öğrettiğini belirtti.

Türkiye'deki bütün darbe teşebbüslerinin ve darbelerin ortak tarafının, bunları yönetenlerin tamamının gizli bir merkez ve gizli bir yapılanmaya sahip olduğunu aktaran Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bize 15 Temmuz öğretti ki aslolan gizlilik değil aslolan şeffaflıktır. Şeffaflık, sadece hesap verebilirlik değil demokrasinin de standardını yükseltmek demektir. 15 Temmuz'dan aldığımız bir büyük ders de şudur; ne kadar büyük organizasyonları olursa olsun, dış güçlere dayanan, bu milletten başka sırtını dayayacakları bazı mahfilleri bulunanlara artık bu milletin hiçbir şekilde işi olamaz, onlarla yan yana duramaz. Bu çıkardığımız dersler ve sonrasında Türkiye'de önemli bir mesafe katettiğimizi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz'dan sonra arınmış olarak, kurumlarının kapasitesini daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor.

Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının tam manasıyla bir arınma sürecinden sonra tamamıyla milli meselelere odaklandığı ve milli menfaatleri önceleyen bir demokratik teamül içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede kurumlarımızın temizlenmesi aynı zamanda devletimizin güçlenmesi demektir. Bu süreçte devletimizin güçlenmesine de şahit oluyoruz."

"Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Milli birlik ve dayanışma ruhunun, 15 Temmuz'dan sonra güçlü bir şekilde toplumda yerleştiğine şahitlik ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Şimdi inşallah milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da ileriye götürerek, Türkiye'nin tam manasıyla bir terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak, bütün terör örgütlerinin geride kaldığı, silahların geride kaldığı, tam manasıyla barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

15 Temmuz'dan alınan bu dersle, Türkiye'de demokrasinin standartlarının yükselmesi, barış ve kardeşliğin güçlenmesiyle birlikte TBMM'yi ilgilendiren bir başka meselenin de Türkiye'de yeni, çağdaş, kapsayıcı, demokrat, kuşatıcı bir anayasanın yapılması mecburiyetini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Öyle bir anayasa yapalım ki bir daha hiç kimse anayasadan almadığı bu güçle millete efendilik yapmaya kalkmasın. Öyle bir anayasa yapalım ve öyle demokrasi standartlarını yükseltelim ki hiç kimse pozisyonu ne olursa olsun, kime dayanırsa dayansın darbe yapmayı dahi aklının ucundan geçirmesin. Çok şükür büyük bir mesafe aldığımızı gerçekten iftarla görüyorum. Bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye, bütün kurumlarıyla birlikte daha ileriye gidecek ve 15 Temmuz şehitlerinin bize bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkmaya devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun, makamları ali olsun, mekanları cennet olsun."

Tören, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 15 Temmuz şehitleri için dua ettiği törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Meclis Başkanları Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Katılımcılara 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hazırlanan video klip izletildi.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Türkiye, Tören, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama 15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
TFF formalarda değişiklik yapıyor TFF formalarda değişiklik yapıyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nda 17 imza birden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 17 imza birden
Olay iddia İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş Olay iddia! İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş
Diyarbakır’da yangın 3 kişi dumandan etkilendi Diyarbakır'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
Hindistan’daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek Hindistan'daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
23:58
Kocaeli’de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler! 3 kişi tutuklandı
23:56
Jorge Jesus’un yeni adresi Al-Nassr oldu
Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu
23:52
Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem
23:41
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
23:31
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Eğitim Bakanlığı’ndaki işten çıkarmalara onay verdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki işten çıkarmalara onay verdi
23:26
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
23:11
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
22:33
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
22:26
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar’ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 17:14:22. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.