TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclisin mehabetine yakışmayan engellemelere müsaade etmememiz lazım

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Meclis mücadele yeridir; ama Meclis asla ve asla hiçbir milletvekilinin bir diğerine saygısızlık yapacağı, hiçbir milletvekilinin kamu adına görev yapan herhangi bir bakana TBMM'ye geldiği zaman saygısızlık yapacağı bir mekan değildir. Burada ne kaba söze, ne fiili müdahaleye, ne herhangi bir şekilde Meclis'in mehabetine yakışmayan engellemelere müsaade etmememiz lazım" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişini engellemeye çalışmaları sonucu yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, bu sabah saatlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu girişinde yaşanan görüntülerin fevkalade üzüntü verici olduğunu ve TBMM'nin mehabetine yakışmadığını söyledi. Kurtulmuş, "TBMM Plan Bütçe Komisyonu günlerdir Meclis'in en önemli fonksiyonlarından birisi olan denetim fonksiyonlarını yerine getirmek için fedakarca bir çalışma yürütüyor. Bu görüntülerin Plan Bütçe Komisyonu'nun girişinde ortaya konulmuş olması öncelikle her şeyden evvel Meclis'in demokratik işleyişine, Meclis'in yasamanın yanında denetleme fonksiyonunda gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısızca bir davranıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Her şeyden evvel bu kadar büyük fedakarlık içerisinde çalışan Plan Bütçe Komisyonu üyelerine karşı da bir haksızlık olduğu kanaatindeyim" dedi.

'BUNUN MAKUL GÖRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

TBMM her türlü fikrin konuşulabileceği, her türlü müzakerenin, münakaşanın yapılabileceği ama bütün bunların kaba kuvvetle, engellemeyle, ağır ve yaralayıcı sözlerle değil medeni ilişkiler içerisinde ve sözün gücünü kullanarak gerçekleştirilebileceği bir alan olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "TBMM, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının dört gözle beklediği, kendisinin lehine olacak kararların alınması için teşvik ettiği ve her bir milletvekili arkadaşımızın da kendisini temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmasını istediği bir büyük demokratik platformdur. Bu platformun gereği her türlü eleştiri yapmak, en açık şekilde yapmak, her türlü muhalefet görevini yerine getirmektir. Bunların hepsi zaten demokrasinin gereğidir. Ancak fiili olarak müdahale etmek, hele hele TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda komisyon üyelerine ve biliyorsunuz Plan Bütçe Komisyonu'nda sadece komisyon üyelerinin değil, bütün milletvekili arkadaşlarımızın söz hakkı vardır. Hatta sınırsız söz hakkı vardır. Bu söz haklarını kullanabileceği, denetim mekanizmasının kullanılabileceği bu mekanı yürütmeyi temsilen gelen bir Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza 'Sen buraya giremezsin' diyerek engel koymak hiçbir demokratik anlayışa sığmaz. Bunun kabul edilmesi, makul görülmesi mümkün değildir. Bundan sonraki süreçte bütün partilerden beklentimiz, bu sürecin daha iyi, daha olumlu bir şekilde TBMM'nin demokratik fonksiyonlarını icra edebilmesi için bütün Meclis gruplarının, yönetici arkadaşlarımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖZGÜR ÖZEL'İ ARADIM'

Kurtulmuş, olay yaşandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradığını söyleyerek, "Bu konudan, burada ortaya konulan yaklaşımdan, buradaki tutum ve davranışlardan, burada sergilenen tavırlardan asla memnun olmadığımızı, büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu, Meclis yönetimi olarak bu konunun sadece bizleri değil, TBMM'ye bakan, milletimizin tamamını rahatsız eden, tamamına yakınını rahatsız eden çirkin görüntüler olduğunu kendisiyle de paylaştım. Şimdi bundan sonraki süreçte gerçekten fedakarca çalışan milletvekili arkadaşlarımızın bu çalışma süreçlerinin daha demokratik, daha anlayışlı, daha hoşgörülü olabilmesi için bütün Meclis'te grubu bulunan partilerimizin yöneticilerine ve ayrıca tek tek bütün milletvekili arkadaşlarımıza önemli bir sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. TBMM'ye sadece 86 milyon yurttaşımız bakmıyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir tarafından Türkiye'yi dikkatle izleyen bütün milletler de TBMM'de ne olduğunu, neler olup bittiğini yakından takip ediyor. Bu çerçevede o anda yapılan bir iş, o anda söylenen bir söz, o anda belki maksadını aşan bazı tavırların kalıcı olarak Türkiye demokrasisi üzerinde hasarlar bıraktığını da arkadaşlarımızın görmesi lazım. Bunun için süratle bu haleti ruhiyeden kurtulmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BU GÖRÜNTÜLER MİLLETİMİZİ RAHATSIZ ETMİŞTİR'

TBMM'nin müzakere yeri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Meclis mücadele yeridir; ama Meclis asla ve asla hiçbir milletvekilinin bir diğerine saygısızlık yapacağı, hiçbir milletvekilinin kamu adına görev yapan herhangi bir bakana TBMM'ye geldiği zaman saygısızlık yapacağı bir mekan değildir. Dolayısıyla sözümüzü en güçlü şekilde söyleyeceğiz, muhalefetimizi en net ve en sert şekilde yapacağız; ama bunu asla demokrasinin kalıpları dışarısında kabul edilemez bir şekilde yapmak mümkün değildir. Bu görüntüler bütün milletimizi rahatsız etmiştir ve bunun ortaya çıktığı andan itibaren de Türkiye'de bu konudaki toplumsal eleştirilerin yükseldiğini görüyoruz. Burada ne kaba söze, ne fiili müdahaleye, ne herhangi bir şekilde Meclis'in mehabetine yakışmayan engellemelere müsaade etmememiz lazım. Biz Meclis yönetimi olarak bu konudaki kararlılığımızı açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz ve sorumluluğun aynı şekilde parti gruplarında olduğunu, aynı şekilde milletvekili arkadaşlarımızda da olduğunu ifade etmek isterim. TBMM'ne böylesine kötü olaylarla anılmayı yakıştırmak kimsenin, böyle bir olaya sebebiyet vermek de kimsenin hakkı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Herkesin konuşurken de bir iş yaparken de yapacağı şeyi birkaç kere düşünmesi lazım" dedi.

'TBMM BÖYLESİNİ İLK SEFER GÖRÜYOR'

Bu zor sürecin içerisinde herkese yüksek sorumlulukların düştüğünü aktaran Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Herkese yüksek sorumluluklarını hatırlatıyorum. Demokrasi, herkesin istediğini istediği gibi yapması rejimi değildir. Demokrasi, kurallar ve kurumlar içerisinde, hele hele kararların alındığı TBMM'de herkesin buradaki kurallar içerisinde hareket etmesidir. Kurallardan birisi de Plan Bütçe Komisyonu'nda her yıl bütçe genel kurula inmeden evvel bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, merkezi bütçeden pay alan kurum ve kuruluşlarının hesaplarının görüldüğü Plan Bütçe Komisyonu toplantılarının yapılması ve burada teklif edilen bütçenin geçirilerek genel kurula indirilmesidir. Bugün de bu amaçla bu denetim fonksiyonunu yerine getirmek, yaptığı faaliyetleriyle ilgili hesap vermek için Sayın İçişleri Bakanımız TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na gelmiştir; ama karşılaştığı muamele kabul edilir bir muamele değildir. İçeride milletvekili arkadaşlarımız istedikleri her soruyu sorabilirler. Bakanlığın bütçesiyle ilgili konuşabilecekleri gibi, bakanlığın faaliyetleriyle ilgili de istedikleri eleştiriyi yapabilirler. Zaten de yapmaktadırlar. Hatta öylesine ki bazen dediğim gibi ilgili arkadaşların sabır sınırlarını zorlayan eleştiriler olabilir; ama herkes büyük bir olgunlukla eleştirisini yapar, herkes de büyük bir olgunlukla eleştiriye cevap verir. Ama 'Sen buraya giremezsin', 'Seni buraya sokmam' diyerek engelleme yapmak TBMM'nin usulünde yoktur ve bugüne kadar TBMM tarihinde de hiçbir bakan böylesine Plan Bütçe Komisyonu'na sokulmak istenmediği bir tavırla karşılaşmamıştır. Bakanların çok eleştirildiği, çok büyük mücadelelerin, münakaşaların yapıldığı oturumlar olmuştur; ama böylesini TBMM ilk sefer görüyor. Bunu asla kabul etmediğimizi, doğru bulmadığımızı, bundan sonraki süreçlerde bu tür tavırlara hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini arzu ederim. İnşallah Meclisimiz bundan sonraki süreçlerde de gerçekten nezih bir ortamda çalışmalarını sürdürecek ve milletin beklediği olumlu kararların alınabilmesi için hareket edecektir."