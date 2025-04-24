TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Narbayeva'yı Meclis'te karşılayan Kurtulmuş, Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.

Daha sonra Kurtulmuş ve Narbayeva, baş başa görüşme gerçekleştirdi, Kurtulmuş heyetler arası görüşmeye de başkanlık yaptı.

Kurtulmuş, heyetler arası görüşmede, Narbayeva ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Özbekistan'daki reform hareketlerini takdirle izlediklerini belirten Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlü şekilde gelişmeye devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yakın dostluğu ve kardeşliği çerçevesinde hükümetler arasındaki olumlu ilişkilerin, parlamentolar arasında ilişkiye de yansımasını dilediklerini ifade eden Kurtulmuş, Narbayeva'nın ziyaretinin parlamentolar arasındaki işbirliğinin artmasına da önemli ivme sağlayacağını, dostluk grupları arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğini anlattı.

Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine (TÜRKPA) verdikleri öneme dikkati çeken Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki bağların geliştirilip, çeşitlendirilmesi ve Türk dünyası ülkelerinin birbirine daha da yakınlaşması açısından TÜRKPA'nın önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatına üye olan Özbekistan'ı TÜRKPA'da güçlü bir şekilde yer almaya davet etti.

Dünyadaki küresel gelişmelerin Orta Asya'dan Macaristan'a kadar olan coğrafyada, Türk dünyasının önemini bir kere daha ortaya çıkardığını belirten Kurtulmuş, Türk dünyasının 300 milyona yaklaşan nüfusuyla, yer altı ve üstü kaynaklarıyla, genç ve kabiliyetli insan kaynağıyla önemli bir güç merkezi olmaya aday olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, eldeki bütün imkanlardan yararlanılarak 300 milyonluk bu büyük potansiyelin en iyi şekilde kullanılmasının tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, dünyadaki gelişmelerin, Türk dünyasının birbirinden ayrı bir geleceğinin olamayacağını gösterdiğini de belirtti.

İşbirliği protokolü imzalandı

Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daveti dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileten Narbayeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürecinde TBMM'nin üstlendiği rolün önemini de belirtti.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve Narbayeva, TBMM ile Özbekistan Ali Meclisi arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı.

Kurtulmuş ve Narbayeva, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'deki bombalanan alanları ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Genel Kurul çalışmalarını da bir süre takip eden Kurtulmuş ve Narbayeva, milletvekillerini selamladı.

Narbayeva, Genel Kurul ziyaretinin ardından Üzümlü Kapı'nın önünde TBMM Şeref Defteri'ni imzaladı.

Görüşmeye, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da katıldı.