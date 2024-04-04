TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail\'in Gazze\'deki katliamı insanlık tarihinin en büyüklerinden biri

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin, "İnsanlık tarihinin hele hele modern zamanların gördüğü en büyük katliamlardan birisi" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistinlilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Kurtulmuş, tarihin çok önemli dönemlerinden birinden geçtiklerini belirterek, Gazze'de insanlık tarihinin, modern zamanların gördüğü en büyük katliamlardan birisinin yaşandığını söyledi. Kurtulmuş, "Açık bir soykırım işlenmekte, binlerce insanın şehit olduğu, binlerce ailenin hayattan koparıldığı, içlerinizden bazılarının yaralandığını güçlükle Türkiye'ye getirildiğinizi tedavi edilen kardeşlerimizi biliyorum. Abartısız şekilde söylenebilir ki, insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birisi budur. Bu katliamlar artık insanlar tarafından lanetleniyor, İsrail'deki katliamların suçluları inşallah en yakın zamanda uluslararası mahkemelerin önüne çıkarılarak hesap verecekleri günü bekliyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Filistinlilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bu amaçla bin 348'i Gazze'den tahliye edilen, 879'u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara'ya getirttik. Bunların bin 871'ine de konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı. 7 Ekim'den bugüne de, AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA