TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Terörsüz Türkiye" ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Terörsüz Türkiye" ziyareti

Haberin Videosunu İzleyin
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan CHP lideri Özgür Özel\'e "Terörsüz Türkiye" ziyareti
24.02.2026 16:49  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan CHP lideri Özgür Özel\'e "Terörsüz Türkiye" ziyareti
Haber Videosu

Meclis'te siyasi partileri ziyaret etmeye devam eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tamamlanan raporunun ele alındığı görüşmenin ardından konuşan Kurtulmuş, Terör ve şiddet sarmalının geride kalmasını temenni ediyorum" derken, Özel ise, "Bu süreç başarıya ulaştığında bunun kaybedeni olmayacaktır" ifadesini kulandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de siyasi partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Özel'in Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. İkili, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tamamlanan raporunu ele aldı. Görüşme sonrası Kurtulmuş ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e 'Terörsüz Türkiye' ziyareti

KURTULMUŞ: TERÖR VE ŞİDDET SARMALININ GERİDE KALMASINI TEMENNİ EDİYORUM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları söyledi: "Gayet güzel bir görüşme oldu. Sayın Genel Başkan'a ve komisyonda yer alan milletvekili arkadaşlara komisyon çalışmalarına verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Türkiye demokrasisi bakımından örnek bir çalışmayı tamamlamış olduk. Milletvekili arkadaşlarımız aynı masa etrafında bir araya gelerek meseleleri konuştular, tartıştılar. 37 kişi geldi, bunları dinledik. Rapor da müzakereler sonucunda bütün partilerin ortaklaştığı bir rapor oldu.

Raporun ekinde de siyasi partilerin raporları yer almış oldu. Dünyaya örnek olacak çatışma çözümleri bakımından bir çalışma ortaya konmuş oldu. Başka birisinin moderatörlüğüne ihtiyaç duyulmaksızın TBMM, siyasi partiler farklı görüşlerle bir araya geldi ve ortak bir metni Türk kamuoyuna sunmuş oldular. Bundan sonra ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde özellikle 6. ve 7. bölümlerde dile getirilen somut tekliflerimiz yine siyasi partiler tarafından ele alınacak ve Meclisimizin Genel Kurulu'nda yasama faaliyetlerine başlanacaktır. Terör ve şiddet sarmalının geride kalmasını temenni ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e 'Terörsüz Türkiye' ziyareti

ÖZEL: BUNUN KAYBEDENİ OLMAYACAK

CHP lideri Özgür Özel ise şöyle konuştu: "Komisyona girme evresinde herhalde en çok merak edilen konu CHP'nin tutumu idi. Çok şiddetli tartışmalar vardı. O gün, 'CHP'nin ülkede kurucu parti' olduğunu söylemiştik. Olduğu değil olmadığı komisyondan korkun demiştik. Siyasi olarak bütün güçlüklere rağmen komisyon konusunda hep aynı yanıtı verdik. Türkiye'ye barış gelecekse, herkesin yarınlarına katkı sağlayacaksa bu meselenin çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir dedik. Bugün gelinen nokta bir uzlaşı noktasıdır. Bundan sonra da süreci dikkatle takip edeceğiz.

Raporumuzun 6. ve 7. maddelerinin gecikmeden ve birlikte hayata geçirilmesi önemlidir. 7. madde demokratikleşme adımlarıdır. Peş peşe değil iç içe bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç başarıya ulaştığında hep Türkiye terör sorununda kurtulmuş hem de başta yargı kararlarına, AYM kararlarına, hukukun üstünlüğüne saygılı olmak, tutuksuz yargılamanın esas olması ve raporda yazılan çok önemli demokratikleşme adımların atılmış olması önemlidir ve bunların bir an önce yapılacak olması önemlidir. Bu raporun özü ve ruhudur. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bu Meclisin birbirine verdiği güvencedir. Bu süreç böyle başarıya ulaştığında bunun kaybedeni olmayacaktır."

Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e 'Terörsüz Türkiye' ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Dursun Özbek, ’’4 aydır görev yapmıyor’’ demişti O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Zelenskiy’ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok
Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti
Galatasaray’dan TFF’ye yabancı hakem talebi Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi
Hollanda’da Rob Jetten dönemi Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Korku dolu anlar Depremde hasar gördü, bir anda çöktü Korku dolu anlar! Depremde hasar gördü, bir anda çöktü
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı

18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:06
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 18:29:14. #.0.5#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Terörsüz Türkiye" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.