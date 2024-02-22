TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel konular ele alındı. Türkiye ve Tayland arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması gerektiği vurgulandı.

22.02.2024 20:40  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel konular ele alındı.

Türkiye ve Tayland arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin ciddi potansiyelinin bulunduğu savunma sanayiinde çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Wan Noor ise, ikili ilişkilerin geldiği noktadan memnun olduklarını belirterek, Türkiye-Tayland arasındaki ticaret hacminin artırılmasını arzuladıklarını ifade etti. Wan Noor, parlamentolar arası dostluk gruplarının daha fazla etkileşim içinde olmasını istediklerini dile getirdi.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Türkiye, Tayland, Bakü, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 06:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement