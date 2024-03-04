TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ticaret hacminin artırılması kararlılığını vurguladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ticaret hacminin artırılması kararlılığını vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ticaret hacminin artırılması kararlılığını vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması, yatırım alanlarının ve imkanlarının artırılması konularının görüşüldüğünü belirtti. Ayrıca, görüşmede dünyada adil bir uluslararası sistemin nasıl kurulabileceği konusunda fikir paylaşımında bulunuldu.

04.03.2024 18:12
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımının kazan-kazan prensibi çerçevesinde olduğunu belirterek, Türkiye ve Fildişi Sahili arasında var olan 600 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin çok daha ileri boyutlara götürülmesi kararlılığında olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Bictogo Adama'nın da bulunduğu görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili halklarının dost ve kardeş olduğunu, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın dostluk ve kardeşlik duygularıyla kendisini ve heyetini ağırladığını ifade etti.

Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ikili meseleleri bir kere daha ele alma fırsatı bulduklarını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım alanlarının ve imkanlarının artırılması konularıyla kültür, eğitim ve turizm alanlarında yapılabileceklerin de görüşmede değerlendirildiğini bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Görüşmemizde, iki ülke arasında var olan 600 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin çok daha ileri boyutlara götürülmesi için kararlılık vurgusunu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Ayrıca Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi liderlik için takdir ve teşekkürlerini ifade etti. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusundan sonra başlayan yeni dönemde, Filistin davasına destek ve İsrail'in Gazze'deki bu insanlık suçlarının durdurulması konusunda neler yapılabileceğini de uzun uzun görüşme fırsatımız oldu."

Kurtulmuş, görüşmede, dünyada hakkaniyetli, adil bir uluslararası sistemin nasıl kurulabileceği, ortak neler yapılabileceği konusunda da fikir paylaşımında bulunduklarını aktardı.

Afrika'yı çok yakından takip ettiklerini, Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden birisi olan Fildişi Sahili'ndeki gelişmeyi takdirle izlediklerini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı kazan-kazan prensibi çerçevesinde bütün Afrika halklarıyla yakın işbirliğini geliştirmektir. Ümit ediyoruz ki Afrika, önümüzdeki dönemde güven ve istikrar içerisinde gelişecek dünyanın en önemli bölgesidir." dedi.

Görüşmede, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ticaret hacminin artırılması kararlılığını vurguladı - Son Dakika

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