Kılıçdaroğlu'nun "TBMM tutanağında Kürtçe" iddiasına, AK Partili Bülent Turan'dan belgeli yanıt - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "TBMM tutanağında Kürtçe" iddiasına, AK Partili Bülent Turan'dan belgeli yanıt

21.03.2023 10:56

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP ziyareti sonrası TBMM tutanaklarında Kürtçe konuşmaların 'bilinmeyen bir dil' olarak yazıldığını iddia etti. AK Partili Bülent Turan bu iddialara, "Yaklaşımı gaf değil, iftira" diyerek tepki gösterdi. Meclis Başkanı Şentop ise "Propaganda için başka bir yol, başka bir isim bulmuşlar. Kürtçe için özel bir uygulama yok. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman dipnotta atıf 'Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanılmıştır' diye yazılıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" diye yazıldığını ifade etti.

"TBMM TUTANAĞINDA KÜRTÇE KELİME 'BİLİNMEYEN DİL' OLARAK GEÇİYOR"

Kılıçdaroğlu, "TBMM'de kürsüde konuşulur, 'İngilizce' yazar parantez içinde, bu söz İngilizcedir, Fransızca söz Fransızcadır. Her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman 'bilinmeyen bir dil' deniyor. Ya Allah aşkına bu ülkenin insanlarının vicdanlarına sesleniyorum; TRT'nin TRT Kürdi diye bir kanalı var, yayın yapıyor. Nasıl olurda buraya 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan bir dili neden 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz?" dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: YAKLAŞIMI GAF DEĞİL İFTİRAFIR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu tutanaklarında Kürtçe konuşmaların 'bilinmeyen bir dil' diye yazılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından yanıt verdi.

Turan paylaşımında, "Tüm diller azizdir. Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda 'bilinmeyen dil deniyormuş' Ne demek bu? Resmi dili mi değiştireceksiniz? Konu Kürtçe değil, bkz İngilizce ifademiz tutanağa nasıl geçmiş HDP'nin bile terk ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasına bakalım 5+2 ne diyecek. Resmi dil dışında, Mecliste konuşulan tüm diller doğal olarak tutanağa, 'Bu bölümde hatip Türkçe olmayan kelimeler kullandı' şeklinde yazılır. Yani konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi Kürtçe değil tüm dillerdir. Cumhurbaşkanı adayı olan birinin bu yaklaşımı gaf değil net iftiradır. Yazık!" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: 'Bilinmeyen dil' değil, 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor

TBMM BAŞKANI SON NOKTAYI KOYDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Meclis'te basın mensuplarına konuşan Şentop, "Benim başkanlığım boyunca tekrar tekrar, onlarca kez düzeltmeye çalıştığım bir husus var. HDP'li milletvekili arkadaşların bazıları ısrarla 'bilinmeyen bir dil' iddiasını ortaya atıyorlardı. Son 1 senedir aşağı yukarı onlar da ikna oldular" dedi.

Şentop şöyle devam etti: "Propaganda için başka bir yol, başka bir isim bulmuşlar gibi geldi bana. 2008 yılından bu yana onlarca soru önergesine cevap verdim, en son Bütçe Komisyonu'nda tekrar bu konuya girdim. Ondan önce Genel Kurul'da da bununla ilgili yaptığım açıklama var. Kürtçe için özel bir uygulama yok. 'Bilinmeyen dil' diye bir ifade kullanılmıyor. Ne oluyor? Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklarda Türkçe kullanılıyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor, bir dipnot işareti kullanılarak dipnotta atıf 'Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanılmıştır' diye yazılıyor."

Kaynak: DHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

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