TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul etti

23.04.2022 12:28
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

TBMM Tören Salonu'ndaki kabul töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra gerçekleştirilen törene Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar ve Nimetullah Erdoğmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile diğer protokol üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, kabul töreninin ardından günün anısına Meclis'te görev yapan basın mensupları ile fotoğraf çektirdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tebrikleri kabul etti TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tebrikleri kabul etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul etti - Son Dakika


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