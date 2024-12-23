TBMM'de 2024 böyle geçti: Mayıs-haziran-temmuz-ağustos

Politika

Filistin konusunda 15 Ağustos'ta olağanüstü toplanan TBMM Genel Kuruluna, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hitap etti.

Kurtulmuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Uluslararası Adalet Divanındaki dava, Filistin için de İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra Netanyahu ve çetesi sanmasın ki arkasına hangi güçleri alırlarsa alsınlar, dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecektir." dedi.

Abbas'ın 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Refah saldırısını kınayan tezkere kabul edildi. Tezkerede, "Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ayının önemli gelişmeleri şöyle:

2 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti Meclis gruplarını ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresi ile Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararı kınandı. Tezkerede, "Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024'te kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldaniler'le ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

3 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararı kınadığını belirten bir mektubu Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet'e gönderdi.

Kurtulmuş, mektubunda, "Ülkenizle parlamenter ilişkileri geliştirmeye çalıştığımız bir dönemde, Fransa Ulusal Meclisi'nde 29 Nisan 2024 tarihinde Osmanlı tarihine yönelik mesnetsiz ithamlar içeren bir Asuri-Keldani tasarısının kabul edilmesini esefle kınıyoruz. Bu, hiç hak etmediğimiz ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ağır bir suçlamadır. Kararda 1915 olaylarına ilişkin tarihsel ve hukuksal zeminden yoksun iddiaların tekrarlanması da esef vericidir." değerlendirmelerinde bulundu.

7 MAYIS

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "Refah'a operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur." dedi.

14 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda görüşmeleri kapsamında MHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yeni anayasaya ilişkin "Söz de karar da Meclis'indir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

15 MAYIS

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, yeni anayasa konusunda "Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki önümüzdeki 4 yıl gerilimle değil karşılıklı hoşgörüyle geçsin. İstiyoruz ki muhalefet yıkıcı, kırıcı değil yapıcı olsun." dedi.

16 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, "Partilerle birlikte ortak bulunacak olan yöntemle, herhalde önümüzdeki yasama dönemi başladığında, ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir." dedi.

23 MAYIS

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun'a göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

29 MAYIS

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, " Dünya, bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor hem de canlı yayında izliyor." dedi.

Erdoğan, "Ey Amerikan devleti; bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları; İsrail'in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz." şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Refah saldırısını kınayan tezkere kabul edildi. Tezkerede, "Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

4 HAZİRAN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

5 HAZİRAN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.

26 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bizim, siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle 'normalleşme' çabamız, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır." dedi.

Erdoğan, "Bizim, son bir yılda üst üste yaşanan üç seçim sebebiyle artan siyasi tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. İktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve/veya faaliyete başlamalarına Kurulca izin verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak. İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

2 TEMMUZ

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, Anayasanın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içerek göreve başladı.

11 TEMMUZ:

TBMM Genel Kurulunda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla genel görüşme yapıldı.

18 TEMMUZ:

TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, Kıbrıs Türk Devleti'nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri almasının daha fazla tehir edilemeyeceği vurgulanarak, "Uluslararası toplumu, Ada'daki gerçekleri kabul ederek, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona bir an önce son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun'a göre, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak.

27 TEMMUZ:

TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasını kınayan tezkere kabul edildi. Tezkerede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz." açıklaması yer aldı.

28 TEMMUZ:

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun'a göre, vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak; günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarları tespit edilecek. Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin oranı yüzde 15 olacak. Aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen sendika üyesi kamu görevlilerine, toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

30 TEMMUZ:

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki hükümler uygulanacak. Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak.

31 TEMMUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

15 AĞUSTOS:

TBMM Genel Kurulunda, Filistin konulu olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği olağanüstü toplantının açılışında, toplantı çağrısını okuttu. Daha sonra Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda konuşma yapması oylamayla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın locadan izlediği olağanüstü toplantıda, AK Parti Grup sıralarında İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı. Başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar bırakıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, açılış konuşmasında, "Uluslararası Adalet Divanındaki dava, Filistin için de İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra Netanyahu ve çetesi sanmasın ki arkasına hangi güçleri alırlarsa alsınlar, dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecektir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

16 AĞUSTOS:

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.