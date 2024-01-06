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TBMM'de Bisiklet Şenliği Düzenlendi

TBMM Şeref Merdivenlerinde Dünya Çalışa Gazeteciler günü Bisiklet yarışı düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve gazetecilerin katıldığı etkinlikte, gazetecilerin kamusal görevlerini yerine getirmek için büyük fedakarlık yaptığı vurgulandı. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara bisiklet hediye edildi.

06.01.2024 - 14:09,
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- TBMM'de bisiklet şenliği düzenlendi

ANKARA - TBMM'de bisiklet şenliği düzenlendi.

TBMM Şeref Merdivenlerinde Dünya Çalışa Gazeteciler günü Bisiklet yarışı düzenlendi. Düzenlene etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

Kurtulmuş, Türkiye ve dünyada gazetecilerin kamusal görev yaptığını söyleyerek, "En zor ve kötü şartlarda özgür bir şekilde mesleklerinin gereğini yerine getirme olayların arkasındaki gerekleri gün yüzüne çıkarabilmek milletin bilgi alma hakkını en fedakar şekilde yerine getirebilmek için gazeteci arkadaşlarımız gerektiğinde hayatlarını ortaya koyarak büyük bir hizmet görüyorlar. Özellikle zor şartlar altında savaş şartları da başta olmak üzere gazetecilik mesleğini büyük bir onurla sürdüren insanların ve Gazze'de büyük soykırım sırasında hayattan koparılan gazeteci kardeşlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğildiğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisikletin önemli bir konuma geldiğini hatırlatarak, sporun tabana yayılmasına ilişkin önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Daha sonra 31 erkek ve 11 kadın yarışmacı yarışa katıldı. Yarışmacılar yaklaşık 2.5 kilometrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Dereceye girenlere bisiklet hediye edildi.

Erkeklerde:

Erdem Sağbili

Musa Mert Kaplan

İbrahim Kördemirci

Kadınlarda:

Elvan Çelik

Emine Güneri

Pınar Torlak

Çocuklarda:

Öykü Gürsevinç

Mihriban Çelik

Zeynep Duru Kördemirci

TBMM\'de Bisiklet Şenliği Düzenlendi
Kaynak: İHA
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