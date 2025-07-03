TBMM'de Deprem Tehdidi ve Anma Konuşmaları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, İstanbul'un deprem tehdidi altında olduğunu ve bu tehlikenin kendini her gün hatırlattığını dile getirdi. Depreme hazır olunmadığını savunan Şahin, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını ve İstanbul'un bütüncül olarak masaya yatırılarak şehre özel bir yasa çıkarılmasını istedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerle Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde teröristlerce katledilenleri andı. Taşcı, "Madımak ve Başbağlar katliamı, katilin kim olduğuna, kimden olduğuna bakarak suçlu, maktulün de kim olduğuna kimden olduğuna bakarak masum sayıldığı bu çağda, bu idrak dayatmasının ülkemizi nasıl kuşattığının en hazin belgeleridir." ifadesini kullandı.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM'nin dünyanın en köklü parlamenter diplomasi yapısı olan PAB 152. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirtti.

Türkiye'nin söz konusu toplantılara 1934, 1951 ve 1996 yıllarında ev sahipliği yaptığını ifade eden Erdoğan,"Yaklaşık 30 yıl önce ev sahipliği yaptığımız bir toplantıyı AK Parti döneminde, Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un önderliğinde yapıyor olmanın da gururunu yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, daha sonra PAB ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi.