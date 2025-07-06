TBMM'de Enerji ve Emekli Aylığı Düzenlemeleri Görüşülecek - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Enerji ve Emekli Aylığı Düzenlemeleri Görüşülecek

06.07.2025 11:12
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TBMM Genel Kurulu, enerji ve maden alanları ile emekli aylığının arttırılmasına dair düzenlemeleri ele alacak.

TBMM Genel Kurulu, enerji ve maden alanları ile en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun tekliflerini görüşecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 8 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına da engel teşkil etmeyecek.

Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikle ruhsat bedelinde yüzde 30 indirim yapılacak ve rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ruhsat bedeli kadar bir tutarın rehabilitasyon bedeli olarak ödenmesi zorunlu hale getirilecek.

Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, sınırları belirtilen alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

Zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülenler, zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ön lisans veya üretim lisansı bulunan üretim tesisleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 31 Aralık 2030'a kadar Kamulaştırma Kanunu kapsamında "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek.

31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85 indirim uygulanacak.

Enerji ithalatının azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve yerli kaynaklara dayalı üretimin artırılması için izin, kira ve irtifak işlemlerinde uygulanmakta olan indirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Genel Kurula gelecek

Genel Kurul, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak. Kuvvet komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yüksek Askeri Şura kararı ile hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zaruri hallerde 75'e çıkarılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin düzenleme kapsamında hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden 4 gün içinde kullandırılabilecek.

En düşük emekli aylığı, temmuz ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek.

Açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirilen kişilere ilişkin verileri Kurumca belirlenen süre, format ve esaslara göre bildirmeyen özel istihdam büroları ihtar edilecek, ihtara rağmen 7 gün içinde bildirimde bulunmayanlara 136 bin 190 lira, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde 272 bin 380 lira idari para cezası verilecek.

Engellilerin Sorunlarının Araştırılması Komisyonu ikinci kez toplanacak

Yeni kurulan Engellilerin Sorunlarının Araştırılması Komisyonu, ikinci kez toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.

Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini görüşecek. Ayrıca komisyonda, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) KKTC'de gayrimenkul alan şahıslara yönelik eylemlerine ve Kıbrıs'taki son gelişmelere yönelik sunum yapacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerini sürdürecek.

Komisyon, bu haftaki toplantısında, Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşlarının, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının, Türk Reasürans AŞ ile Türk Katılım Reasürans AŞ'nin bilanço ve netice hesaplarını ele alacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Enerji, Finans, Tarım, Çevre, Maden, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Enerji ve Emekli Aylığı Düzenlemeleri Görüşülecek - Son Dakika

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