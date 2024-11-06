TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "bireysel silahlanma", İYİ Partinin "kalıcı yaz saati uygulaması" ve CHP'nin "deprem riski taşıyan bölgelerde araştırma yapılarak alınması gereken önlemler" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada şiddet olaylarına işaret ederek toplumsal bir yara ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Her gün yürek burkan haberlere şahit olduklarını ifade eden Özdağ, "Toplumumuz gündelik yaşamın sıradanlığı içinde artık güvensizliği ve endişeyi neredeyse kabullenmiş durumda. İnsanımız tehlikelere karşı devletin ne adaletine ne de idaresine güveniyor. Oysa devlet kurumu insanların güvenli ve huzur içinde yaşayabilmeleri için kendi haklarını devrettiği bir sözleşmeden doğar. Eğer bir ülkede insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlarsa, orada o sözleşmenin hükmü kalmamış, devlet üzerine düşen vazifeyi yapmıyor demektir. Bugün ülkemizde her bir vatandaşımıza kasteden bir şiddet ve cinnet hali yaşamaktayız." diye konuştu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, suçun her tarihte işlendiğini, suçun sıfır olduğu, hiç işlenmediği bir zaman dilimi, sistem ve ülke olmadığını kaydetti.

Tipioğlu, güvenlik birimlerinin uyuşturucu, terör, mal ve şahsa karşı işlenen suçlar başta olmak üzere her türlü suça karşı olağanüstü bir gayretle mücadele ettiğini vurguladı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini anımsatan Tipioğlu, ruhsatsız silahlarla ilgili verilen cezaların artırılacağını kaydetti.

Tipioğlu, "Ülkemiz, ruhsatsız silahla çok ciddi mücadele eden, ruhsatlı silahlarla da ilgili en sıkı denetimin olduğu ülkelerin başında gelir. Bütün ülkelerde silah var. Nüfusa göre oranlara baktığımızda İtalya'da silahlanma oranının yüzde 11,5 olduğunu görüyoruz. Yunanistan'da bu oran yüzde 9,42, Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 8,3, Almanya'da yüzde 6,6, İspanya'da yüzde 6,3, Fransa'da yüzde 4,8, Türkiye'de ise bu oran yüzde 1,2'dir." ifadelerini kullandı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, iş ve tıp dünyasına, akademisyenlere, kadınlara, çocuklara, çalışanlara rağmen kalıcı yaz saati uygulamasında ısrar edildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili psikologların da "biyolojik saatimize uygun değil" uyarısı yaptığını aktaran Taşçı, "Motivasyonu yok ediyor, konsantrasyon sorununa, dikkat eksikliğine yol açıyor, depresyonu, intiharı tetikliyor, ruh sağlığını bozuyor. Kadınlar işe giderken korkuyor. Aileler kaygılı, çocuklar zaten feryat figan halde okula gidiyor. Hukukçular da tepkili, Danıştay'ın iptal kararı var. Bu kadar isyana, itiraza rağmen neden bu ısrar?" diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremi anımsatarak, "Belki de bu deprem Elazığ için 2023 depreminde yaşanacak olumsuzlukları engellemek adına bir şans oldu. Bu depremden sonra TOKİ inanılmaz şekilde bölgeye konutlar yaptı, yatırımlar getirdi ve o konutların hızlı bir şekilde yapılmış olması 2023'teki Maraş merkezli depremde Elazığ'da can ve mal kaybını engelledi." dedi.

Bölgenin fay hattı üzerinde olduğuna işaret eden Erol, hem lojistik sevkiyatı hem depreme müdahale edecek teknik ekiplerin sevkiyatıyla ilgili Elazığ'ın önem taşıyan bir il haline geldiğini belirtti.

Erol, "Eksikliklerimizi giderirsek, depreme yönelik anlık müdahale edebilecek her türlü fiziki koşulları sağlayabilirsek, bu insanlarımız için de bir şans olur. Yerinde sorunların giderilmesi için Elazığ lojistik merkezi olsun, AFAD Bölge Müdürlüğü kurulsun." diye konuştu.

Genel Kurulda, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Görüşmelerin ardından kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.